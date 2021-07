„Besser regieren als nicht regieren.“ Dieser Slogan wird auf keinem FDP-Plakat stehen. Aber genau nach dieser Devise ziehen Christian Lindner und die Freien Demokraten in die letzten neun Wochen bis zur Wahl. Die FDP will nach vier Jahren außerparlamentarischer und vier Jahren parlamentarischer Opposition wieder mitgestalten. Und der Partei-Chef muss die Seinen wieder an die Regierungsmacht bringen. Nur so kann er sein für viele unverständliches Nein zu Jamaika vor vier Jahren vergessen machen.

Lindner macht keinen Hehl daraus, dass er am liebsten zusammen mit der CDU/CSU regieren würde – mit Armin Laschet als Kanzler und ihm als Bundesfinanzminister. Das ist freilich ein Wunschtraum. Dass Union und FDP es zusammen auf mindestens 47 Prozent der Stimmen bringen werden, ist nicht realistisch. Gleichwohl spielt Lindner geschickt mit der Idee von Schwarz-Gelb. Bürgerliche Wechselwähler sollen ihre Zweitstimme guten Gewissens der FDP geben können.