Seit zehn Jahren ist Christian Lindner Vorsitzender der FDP. Er hat die Partei aus der außerparlamentarischen Opposition zurück in den Bundestag und zurück in die Regierung geführt. Die Erfolgsgeschichte kauft ihm jeder ab, deswegen ist seine Wiederwahl heute auch eine Formsache. Und doch ist die FDP in der kompliziertesten Bredouille seit langem. In Sachen Haushalt, Verbrenner und Heizungsumbau versucht sie, in der Ampel-Regierung ihren marktwirtschaftlichen Kurs gegen Dirigismus und Klimaschutz-Hybris zu halten. Dauerstreit mit den Grünen und Lähmung bei vielen Gesetzen sind die Folge. Doch ihre Rolle als „Schlimmeres-Verhinderer“ zahlt sich bislang beim Wähler und an der Basis nicht wirklich aus. Die Sorge vor den kommenden Landtagswahlen und erneuten Wahlschlappen sind den Liberalen bei ihrem Parteitag anzumerken.