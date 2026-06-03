- „Dieses Ergebnis überrascht mich nicht“
Doppelte Staatsbürgerschaft als Regelfall: 85 bis 98 Prozent der Neueingebürgerten behalten ihren alten Pass. Das könnte in der Zukunft zu Loyalitätskonflikten führen, sagt Migrationsforscherin Sandra Kostner. Insgesamt würden die Regeln für Einbürgerung zu lax ausgelegt.
Sandra Kostner ist Historikerin und Soziologin. Seit 2010 ist sie als Migrationsforscherin und Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration an der PH Schwäbisch Gmünd tätig. 2020 gründete sie zusammen mit damals 24 weiteren Wissenschaftlern das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.
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