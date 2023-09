Monika Grütters war von 2013 bis 2021 Staatsministerin der Bundesregierung für Kultur und Medien. Seit 2005 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages (CDU). Von 2016 bis 2019 war sie Landesvorsitzende der CDU Berlin.

Frau Grütters, das Brandenburger Tor gilt als ein Wahrzeichen der Stadt Berlin und auch weltweit als Symbolfigur für Deutschland. Sie waren Staatsministerin für Kultur und Medien. Haben Sie ähnliche, vergleichbare Protestformen wie die der „Letzten Generation“ schon früher erlebt?

Das Brandenburger Tor ist seinerzeit mit Mitteln der Berliner Stiftung Denkmalschutz, also aus der Mitte der Gesellschaft durch bürgerschaftliches Engagement, saniert worden – um das Wahrzeichen und Symbol der jahrelangen Spaltung der Welt in Freiheit und Unfreiheit und der wiedergewonnenen Einheit zu würdigen. Die Aura dieses Mahnmals durch den Farbanschlag mutwillig zu beschädigen, verletzt auch die Würde der deutschen und internationalen Bevölkerung hier. Anschläge auf das Gemeinwohl und auf das kulturelle Erbe eines Volkes habe ich in Friedenssituationen noch nicht erlebt – das gab es bisher nur in gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Als denkmalgeschütztes Gebäude ist das Brandenburger Tor auch architektonische Kunst. Ist die Aktion der Letzten Generation ein Angriff auf die Kunst?

Ja, natürlich sind einige der Aktionen der Letzten Generation Angriffe auf die Kunst – man will ja ähnlich wie in der psychologischen Kriegsführung gezielt Gefühle verletzen und die Symbole der kulturellen Identität treffen. Nicht ein Bild oder der Stein des Brandenburger Tores sollen getroffen werden, sondern ihre Bedeutung für das Gemeinwesen macht sie relevant für diese Attacken.

Die Letzte Generation möchte mit ihren Aktionen Aufmerksamkeit für den Klimaschutz erreichen. Immer wieder betont man bei Aktionen gegen Kunst oder Denkmäler, diese nicht langfristig zu beschädigen. Menschen kämen keine zu Schaden. Was ist verwerflich an dieser Methode des Protests? Und darf Protest nicht auch mal provozieren?

Selbstverständlich darf Protest provozieren – er wäre ja sinnlos, wenn er das nicht täte. Die Grenzen solcher Aktionen definiert das Strafrecht: Es darf keine Gewalt angewendet werden – auch nicht gegen Sachen. Dies hier ist Sachbeschädigung, dafür werden die Aktivisten haftbar gemacht. Wir haben in Deutschland die Freiheitsrechte in einen noblen Verfassungsrang erhoben – wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit oder die Versammlungsfreiheit. Der Staat schützt diese Freiheiten, auch wenn durch die Ausnutzung dieser Freiheitsrechte zuweilen andere Menschen in ihren Gefühlen verletzt werden. Die Aktivisten sollten sich allerdings fragen, an welchem Punkt die Aktionen, mit denen sie sich auf diese Freiheiten berufen, die Geduld der Gemeinschaft überstrapazieren. Die wütende Rückmeldung großer Teile der Bevölkerung ist doch ein guter Gradmesser.

Bei der Farbaktion gegen die Grundgesetztafeln wurden diese nicht beschädigt. Die Aktivisten wurden freigesprochen. Sollten solche Aktionen, wenn kein Schaden entsteht, unbestraft bleiben?

Unsere Rechtsordnung regelt klar, welche Taten, welche Störungen eines friedlichen Miteinanders, in welcher Weise bestraft werden. Das sollten wir alle akzeptieren, auch wenn man es zuweilen als sehr unbefriedigend empfindet – schon allein der Kosten wegen, die der Allgemeinheit in dem genannten Fall entstanden sind und oft entstehen. Dennoch sollten wir dankbar sein für die Verlässlichkeit unseres Rechtsstaats.

Meistens brachten diese Aktionen in der Vergangenheit nicht nur Ablehnung von Kritikern der „Letzten Generation“, auch gab es Kritik von Seiten, die andere Aktionen der „Letzten Generation“ sonst gutheißen. Warum halten diese Aktivisten Ihrer Meinung nach dennoch an solchen Aktionen fest?

Die Aktivisten scheinen mehr und mehr den Kontakt zu den Bürgern in unserer Gesellschaft zu verlieren – und genau diese wollen und müssen sie ja erreichen, wenn sie es ernst meinen mit ihren Klimaschutzzielen. Die Aktivisten und ihre Aktionen scheinen sich immer mehr zu verselbständigen. Sie agieren in ihrer eigenen „Blase“ – Bodenhaftung braucht es, aber nicht mit Klebstoff!

Sind solche Aktionen weniger Protest und vielleicht vielmehr „künstlerische“ Selbstdarstellungsaktionen?

Selbstdarstellungsaktionen sind diese Inszenierungen auf jeden Fall – sie haben auch etwas Eitles, Anmaßendes. Ganz sicher aber sind Sachbeschädigungen an Kunstwerken keine eigene Kunst – soweit kann man den Kunstbegriff dann auch nicht dehnen. Mit dieser anmaßenden Aggression gewinnen die Aktivisten Aufmerksamkeit, aber sie verlieren nun endgültig die letzten Sympathien. Auch die Klimaziele der Letzten Generation rechtfertigen eben nicht jedes Mittel.

Die Fragen stellte Alexandre Kintzinger.