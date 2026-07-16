38 Milliarden Euro sollen dem deutschen Staat durch Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte entgangen sein. Besondere Prominenz erlangte der Fall der Hamburger Privatbank Warburg, bei der der Hamburger Senat unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz auf eine Steuerrückzahlung in Höhe von 46 Millionen Euro verzichtete. Fabio De Masi erklärt im Cicero Podcast, warum er die Argumentation des späteren Bundeskanzlers, mit der Entscheidung nichts zu tun gehabt zu haben, in Zweifel zieht. „Er hat interessanterweise immer genau gewusst, was er nicht gemacht hat. Er hat keinen Einfluss auf das Steuerverfahren genommen und so weiter und so fort.“

Ebenso beteiligt war der damalige Linken-Politiker De Masi an der Aufarbeitung des größten Bilanzskandals der bundesdeutschen Geschichte um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Im Podcast erzählt er, wie sich das „Schneeballsystem“ Wirecard so lange unbeschadet halten konnte und, warum er die Behauptung, der flüchtige Wirecard-Vorstand sei den deutschen Geheimdiensten völlig unbekannt gewesen, für unplausibel hält,

Außerdem spricht De Masi, der seine Erkenntnisse in dem nun veröffentlichten Buch „Geld, Macht, Verbrechen. Von Finanzskandalen, Wirtschaftsverbrechern und Geheimagenten“ zusammengefasst hat, im Podcast darüber, wie ihn seine Zeit in Südafrika geprägt hat, warum er von den Linken zum BSW gewechselt ist und warum er die Brandmauer in der aktuellen Form für gescheitert erklärt.

Robert Hofmann (li.) und Fabio De Masi in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

Das Gespräch wurde am 10. Juli 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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