Fabio De Masi
Fabio De Masi / M. Cruz
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Fabio de Masi im Gespräch mit Robert Hofmann Cicero-Podcast Politik: „Cum-Ex ist organisierte Kriminalität“

Wie konnte es in Deutschland zu milliardenschweren Betrugsfällen wie Cum-Ex und Wirecard kommen? BSW-Vorsitzender Fabio De Masi spricht im Cicero Podcast Politik über die Strukturen und Hintergründe jener Skandale, an deren Aufarbeitung er maßgeblich beteiligt war.

VON ROBERT HOFMANN am 17. Juli 2026 3 min

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

So erreichen Sie Robert Hofmann:

Zur Artikelübersicht

38 Milliarden Euro sollen dem deutschen Staat durch Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte entgangen sein. Besondere Prominenz erlangte der Fall der Hamburger Privatbank Warburg, bei der der Hamburger Senat unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz auf eine Steuerrückzahlung in Höhe von 46 Millionen Euro verzichtete. Fabio De Masi erklärt im Cicero Podcast, warum er die Argumentation des späteren Bundeskanzlers, mit der Entscheidung nichts zu tun gehabt zu haben, in Zweifel zieht. „Er hat interessanterweise immer genau gewusst, was er nicht gemacht hat. Er hat keinen Einfluss auf das Steuerverfahren genommen und so weiter und so fort.“ 

Ebenso beteiligt war der damalige Linken-Politiker De Masi an der Aufarbeitung des größten Bilanzskandals der bundesdeutschen Geschichte um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Im Podcast erzählt er, wie sich das „Schneeballsystem“ Wirecard so lange unbeschadet halten konnte und, warum er die Behauptung, der flüchtige Wirecard-Vorstand sei den deutschen Geheimdiensten völlig unbekannt gewesen, für unplausibel hält,  

Außerdem spricht De Masi, der seine Erkenntnisse in dem nun veröffentlichten Buch „Geld, Macht, Verbrechen. Von Finanzskandalen, Wirtschaftsverbrechern und Geheimagenten“ zusammengefasst hat, im Podcast darüber, wie ihn seine Zeit in Südafrika geprägt hat, warum er von den Linken zum BSW gewechselt ist und warum er die Brandmauer in der aktuellen Form für gescheitert erklärt.

 

Robert Hofmann und Fabio De Masi
Robert Hofmann (li.) und Fabio De Masi in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

Das Gespräch wurde am 10. Juli 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.