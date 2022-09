Eine wirkliche Überraschung war es nicht, als der Linken-Politiker Fabio De Masi am Dienstag via Twitter seinen Austritt aus seiner Partei erklärte. Denn dieser Entscheidung war ein längerer Prozess der Entfremdung vorausgegangen, was eher die Frage aufwirft, warum er diesen Schritt nicht schon früher gemacht hat. Interviews mag De Masi derzeit nicht geben, er habe in seiner Erklärung alles gesagt, was es derzeit dazu zu sagen gebe, erklärte der Politiker auf Anfrage. In dieser Erklärung heißt es:

„Meine Entscheidung ist nicht Teil einer Flügelauseinandersetzung, und ich habe nicht vor, mich in absehbarer Zeit in einer anderen politischen Formation zu engagieren. (...) Ich möchte nicht für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei in Verantwortung genommen werden, die eine große Mehrheit der Bevölkerung im Stich lassen, die eine Partei brauchen, die sich für soziale Gerechtigkeit und Diplomatie überzeugend engagiert. Ich habe versucht meinen Teil zu leisten, aber ich bin damit gescheitert“.