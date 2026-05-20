- „Manchmal hat das fast einen sektenhaften Charakter“
Joe Weingarten saß sechs Jahre für die SPD im Bundestag. Im Interview zeichnet er ein alarmierendes Bild der deutschen Sozialdemokratie. Die habe nicht nur den Kontakt zur wirtschaftlichen Realität verloren – sondern auch zu vielen Lebensrealitäten im Land.
Joe Weingarten ist ein deutscher Politiker der SPD und promovierter Verwaltungswissenschaftler. Von 2019 bis 2025 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und gehörte dort dem Verteidigungsausschuss sowie als stellvertretendes Mitglied dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie an. Innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion gehörte er dem Seeheimer Kreis an, dem pragmatischen Flügel der Partei. Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich bezeichnete ihn als „Kärrner“ der Fraktion und würdigte damit seine verlässliche und sachorientierte Arbeit.
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