Thilo Bode
Thilo Bode / D. Herrmann
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Ex-Greenpeace-Chef Thilo Bode im Gespräch mit Volker Resing Cicero Podcast Politik: „Ohne die Zivilgesellschaft wäre die Demokratie tot“

Thilo Bode ist eine Art Nestor der deutschen NGO-Szene. Nun fordert der einstige Greenpeace-Chef und Foodwatch-Gründer, der Staat solle weniger Geld an politische Organisationen geben.

VON VOLKER RESING am 10. April 2026 2 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Nach Meinung von Thilo Bode braucht die Demokratie eine lebendige und kritische Zivilgesellschaft. Nur durch bürgerschaftliches Engagement werde politischer Fortschritt erreicht, so der promovierte Wirtschaftswissenschaftler. Doch wer Einfluss auf die Politik nehmen wollen, dürfe sich nicht durch die Politik bezahlen lassen, so Bode. „Wir sollen draußen bleiben, wir sollen von draußen Druck aus üben, damit die richtig was machen“, schreibt er den Nichtregierungsorganisationen ins Stammbuch.
 
In Europa würden manche Organisationen sich zu über 50 Prozent von der europäischen Kommission bezahlen lassen, diese Abhängigkeiten schwäche die Wirksamkeit. Das gelte unter anderem auch im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. „Ohne die Zivilgesellschaft wäre die Demokratie tot“, erklärt Bode, Viele Fortschritte in den zurückliegenden Jahrzehnten etwa bei Themen wie Rassismus, Frauenrechte und Umweltpolitik seien nur durch zivile Aktivität und Widerstand erreicht worden. Zuletzt ist von Thilo Bode das Buch erschienen: „Resist. Aufruf zum Widerstand“.

Thilo Bode und Volker Resing
Thilo Bode (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / D. Herrmann

Das Gespräch wurde am 30. Januar 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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