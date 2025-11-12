NRW-Innenminister Herbert Reul
Euphrat-Studie über Syrer Das Potential für künftige Clankriminalität ist da

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul präsentiert eine Studie mit alarmierenden Ergebnissen über die überproportional hohe Gewaltneigung unter syrischen Zuwanderern. Die Kernbotschaft: In Zukunft könnten „clankriminelle Strukturen“ entstehen.

Im aktuellen ersten jährlichen Asyl- und Migrationsbericht der Europäischen Union ist von „Migrationsdruck“ und „Belastungen“ die Rede, unter denen nicht zuletzt Deutschland leide. Was solche abstrakten Begriffe in der konkreten Migrationswirklichkeit bedeuten, jenseits der Versorgungskosten für die heimischen Steuerzahler, machte das Auswertungsprojekt „Euphrat“ des Landeskriminalamtes und der Sicherheitskooperation Ruhr etwas deutlicher, das NRW-Innenminister Herbert Reul am Mittwoch in Düsseldorf vorstellte. 

Durch die Diskussion über die mögliche Abschiebung nach Syrien ist das Projekt besonders aktuell geworden, denn es geht um die „Aufhellung syrischer Kriminalitätsstrukturen in Nordrhein-Westfalen“. Leitfrage: Herausfinden, „ob sich innerhalb der syrisch-stämmigen Bevölkerung clanähnliche oder organisierte kriminelle Strukturen herausbilden“.  

IngoFrank | Do., 13. November 2025 - 08:40

„In Deutschland ändere sich nichts …..“ bezogen auf ihre Politik der offenen Grenzen und der Massenflutung deutscher Grenzen durch Migranten vorwiegend mit muslimischen Glaubens …..
Wir sehen die Veränderungen täglich schon Stadtbild jeder Kleinstadt….. zum „Lichterfest“ früher durfte man noch Weihnachtsmarkt sagen die wie ein Hochsicherheitstrakt mit Straßensperren Beton Bollern u.ä. gesichert sind.
Die Polizei läuft zu dritt bewaffnet Streife damit dem Doov- Michel nichts passiert. Die Clan Ktiminellen erobern schon die Schulen in der Provinz um ihr Kerngeschäft Rauschgift an unsere Enkel zu verticken. An der Migrationspolitik ändert sich nichts, die Afgahnen- Flieger kommen nach wie vor.
Alles bestens im buntesten Bundland das es je gab ….
Mit besten Grüßfen a d Erfurter Republik

Rainer Mrochen | Do., 13. November 2025 - 08:53

Den Bogen mal sehr weit gespannt:
Wenn aus der AfD heraus, bestimmte Anfragen, sagen wir mal militärischen Charakters, im Bundestag gestellt werden, wird über potenziellem Geheimnisverrat, gar potenziellem Landesverrat schwadroniert, weil Informationen dazu, könnten ja in die falschen Hände gelangen. Nun ist das mit dem Verrat aber so eine Sache. Wenn man auf den >>Bruch eines Vertrauensverhältnisses<< den Begriff Verrat anwendet, wie ist dann potenziell, wissentlich, importierte und tatsächlich vorhandene Clankriminalität zu bewerten? Welches Vertrauen soll denn die betroffene Bevölkerung in den Rechtsstaat entwickeln, resp. haben? "Anders gesagt: Die gesamte Gesellschaft badet die Folgen einer fatal falschen Einwanderungspolitik jetzt eben aus." Ich für mich persönlich weiss wie ich das zu bewerten habe und so fühle ich mich auch.
Und was der Bundespräsident, als Knecht seiner Genossen, an verräterischem dazu beiträgt ist ja ausreichend diskutiert worden. Dtl. ist weit gekommen.

Chris Groll | Do., 13. November 2025 - 08:55

Der Staat hat sein Gewaltmonopol längst aufgegeben. Medien und Bürgern ist es egal.
Es wird auch nach diesen Erkenntnissen nichts passieren, weil ja alles längst bekannt ist.
"Wer in Deutschland Clan-Kriminelle loswerden will, kämpft nicht nur gegen diese, sondern auch gegen deutsche Richter." Dabei geht es in diesem Kampf nicht nur um Clan-Kriminelle.

Die Gesellschaft (jedenfalls große Teile davon)
hat es sicherlich verdient was sie jetzt bekommt. Jeder der noch vor Jahren vor solchen Zuständen warnte, wurde als Rechter diffamiert.
Herr Houellebecq hat die heutige Wirklichkeit ganz großartig in seinem (damals als utopisch geltenden) Roman "Unterwerfung" beschrieben.
Auf Welt TV gestern: In Berlin haben Islamisten die SPD, Linke und auch NGO'S unterwandert.
Aber Sie werden sehen, bei allen Wahlen der nächsten Jahre werden die Verursacher unseres Untergangs wieder gewählt.

Wolfgang Borchardt | Do., 13. November 2025 - 09:28

die Angst vor den disruptiven Schlussfolgerungen, die um so vieles schwerer umzusetzen sind als die Öffnung der Staatsgrenzen, verbunden mit einem freiwilligen Verzicht auf eine Souveränität, die für ein Staatsgebilde unverzichtbar ist. Die "geschenkten Menschen" kosten erheblich mehr, als Frau Göring-Eckardt glauben machen wollte.

Ernst-Günther Konrad | Do., 13. November 2025 - 09:56

Was ändert sich konkret, außer Handlungsabsichten? Las gestern in der BILD, es gäbe in Deutschland eine Mehrheit dafür, denen keine deutsche Staatsbürgerschaft zu geben und sie alle abzuschieben. Und wo sind sie die gefüllten Flieger in Düsseldorf oder Köln auf den Flughäfen. Als die AFD schon vor Jahren dieses und viele andere Migrationsprobleme ansprach wird sie bis heute als ausländerfeindlich, islamophob und was nicht noch alles beschimpft und diffamiert. Und jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist gehen Sie in die Offensive mit konkret welchen spürbaren Folgen? Sie werden allein nichts erreichen, wenn Ihnen der eigene Kanzler auf Druck der SPD von der Fahne geht und was genau macht? Richtig. Nichts. Politiker leben in ihrer eigenen Welt, sie werden je nach Posten geschützt, verkehren nur in sicheren Kreisen, müssen nachts nicht allein an Bahnhöfen wegfahren oder ankommen. Nein Herr Reul, so wird das nichts, in dem man ur mal drüber redet, damit es die AFD nicht tut.

Christa Wallau | Do., 13. November 2025 - 11:22

daß man sich am besten zurückziehen sollte in seine eigene, kleine Welt. Leider kann ich das nicht, was ich sehr bedauere.
Wenn ich bedenke, daß d i e s e l b e n Parteien bzw. deren "Spitzenleute", die uns das ganze Elend - trotz aller Warnungen - beschert haben, weiterhin im Bundestag sitzen und uns belügen und betrügen dürfen, dann (das muß ich ehrlich gestehen) werde ich so wütend auf die meisten meiner Mitbürger, daß ich sie beim besten Willen nicht mehr so achten kann, wie ich es früher einmal tat. Sie sind mir einfach zuwider.
W e r hat denn diese Zustände alle vorausgesagt u. wurde dafür auf's Übelste diffamiert? Und w e r fordert heute dieselben Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse, die er vor einigen Jahren noch als inhuman geißelte, ohne für sein früheres Versagen um Verzeihung zu bitten?
Viele Deutsche scheinen das vergessen zu haben u. halten weiter an dem Zerrbild von der AfD fest, das ihnen in die Hirne eingehämmert wurde.
Soviel Ignoranz ist schwer zu ertragen.

C. Schnörr | Do., 13. November 2025 - 12:18

im Bild Interview: "Es gibt ein Potential für Clankriminaltät, ... ohne Sicherheit rollt uns das Land weg." Hebert Reul laut WDR-Schlagzeile: "So gut wie keine Clankriminalität bei Syrern". Die offensichtlichen Fakten dann verschämt im eigentlichen Bericht. Noch Fragen zur Lügenpresse?! Eine "Soziologin" empfiehlt den Begriff Clankriminalität abzuschaffen. Ihre wissenschaftliche Erkenntnis ist wohl, dass damit das Problem vom Tisch sei. Wo bleibt eigentlich der Psychologe, der erklären kann, wieso Deutschland - sei es bei der Energiewende oder der Migration, der Rente usw. - mit dem Blick auf die Wand weiter Vollgas gibt (Beispiel: "Turboeinbürgerung")?

Gisela Hachenberg | Do., 13. November 2025 - 12:31

Der letzte Satz „Die gesamte Gesellschaft badet die Folgen einer fatal falschen Einwanderungspolitik jetzt eben aus“ sagt alles, lieber Herr Knauß! Vor langer Zeit dachte ich mal, dass Reul ein scharfer Hund sei und richtig rangehen würde. Aber nein, er ist genau so ein Schwurbler wie seine „Kollegen“. Ich glaube auch, ihm und der ganzen Regierungsclique bereitet es Schmerzen, dass sie zwischendurch mal solche Statistiken veröffentlichen müssen! Aber sie brauchen nicht so viel zu befürchten. Die meisten Menschen im Land, die es überhaupt lesen, echauffieren sich, und haben es am nächsten Tag vergessen. Wie sonst soll man verstehen, dass von den „Aufrechten“ niemals jemand protestiert? Unser Land geht kaputt, aber außer den AfD Wählern interessiert es die wenigsten,
wie auch Frau Groll weiter oben schreibt. Trotz vollmundiger Ankündigung von Abschiebungen nach Syrien: Gestern bei Focus: keine Ausweisungen, und für die Behörden gibt es keine neuen Anweisungen! Unglaublich! 🥺🥺🥺🥺

Thomas Veit | Do., 13. November 2025 - 12:38

Tradition und soziale (Clan-) Zugehörigkeit ist alles..., auch in (Klein-) Syrien... ...

In einer bunten offenen Einwanderungsgesellschaft mit zu viel Geld ist das normal - mMn. -- KEIN Joke!

PS: bleibt natürlich die Frage was der Remmo-Clan dazu sagt..., aber das betrifft ja Thüringen weniger... ... - zum Glück! 😉 [...eher Sexy-Berlin - verdient wie ich meine... 🤣]

