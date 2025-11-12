Euphrat-Studie über Syrer - Das Potential für künftige Clankriminalität ist da

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul präsentiert eine Studie mit alarmierenden Ergebnissen über die überproportional hohe Gewaltneigung unter syrischen Zuwanderern. Die Kernbotschaft: In Zukunft könnten „clankriminelle Strukturen“ entstehen.