- Das Potential für künftige Clankriminalität ist da
Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul präsentiert eine Studie mit alarmierenden Ergebnissen über die überproportional hohe Gewaltneigung unter syrischen Zuwanderern. Die Kernbotschaft: In Zukunft könnten „clankriminelle Strukturen“ entstehen.
Im aktuellen ersten jährlichen Asyl- und Migrationsbericht der Europäischen Union ist von „Migrationsdruck“ und „Belastungen“ die Rede, unter denen nicht zuletzt Deutschland leide. Was solche abstrakten Begriffe in der konkreten Migrationswirklichkeit bedeuten, jenseits der Versorgungskosten für die heimischen Steuerzahler, machte das Auswertungsprojekt „Euphrat“ des Landeskriminalamtes und der Sicherheitskooperation Ruhr etwas deutlicher, das NRW-Innenminister Herbert Reul am Mittwoch in Düsseldorf vorstellte.
Durch die Diskussion über die mögliche Abschiebung nach Syrien ist das Projekt besonders aktuell geworden, denn es geht um die „Aufhellung syrischer Kriminalitätsstrukturen in Nordrhein-Westfalen“. Leitfrage: Herausfinden, „ob sich innerhalb der syrisch-stämmigen Bevölkerung clanähnliche oder organisierte kriminelle Strukturen herausbilden“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.