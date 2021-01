Was wie eine Entlastung gegen den Vorwurf des Versagens beim Impfstart aussieht, erweist sich als Eingeständnis, dass alle Vorwürfe richtig waren. Denn die zusätzlichen Dosen helfen jetzt gegen die gähnende Leere in den Impfzentren gar nichts. Sie kommen erst im Sommer, wenn die ganze Welt in Impfstoff schwimmen wird. Es ist in etwa so, als gäbe es in einem heißen Sommer keine kurzen Hosen und die Bekleidungsindustrie verspricht Shorts für den November.