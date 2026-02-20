Sollte man die AfD verbieten? - Streitbare Demokratie oder autoritärer Reflex?

Ein AfD-Verbot soll die Demokratie schützen – könnte ihr aber schaden. Denn nicht Gesinnungen, sondern konkrete verfassungsfeindliche Bestrebungen sind entscheidend. Die rechtlichen Maßstäbe sind streng, die Belege umstritten.