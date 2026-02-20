Alice Weidel
Alice Weidel, AfD, gibt ein Pressestatement / picture alliance / dts-Agentur | -

Sollte man die AfD verbieten? Streitbare Demokratie oder autoritärer Reflex?

Ein AfD-Verbot soll die Demokratie schützen – könnte ihr aber schaden. Denn nicht Gesinnungen, sondern konkrete verfassungsfeindliche Bestrebungen sind entscheidend. Die rechtlichen Maßstäbe sind streng, die Belege umstritten.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 22. Februar 2026

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

Im Thalia-Theater in Hamburg wurde kürzlich unter dem Titel „Prozess gegen Deutschland“ ein Stück inszeniert, das sich um die Frage eines Verbots der Alternative für Deutschland (AfD) drehte. Viel beachtet wurde in diesem Zusammenhang die Rede des Publizisten und Autors Harald Martenstein, der eindringlich vor dem Verbot warnte. Martenstein geht hart mit jenen ins Gericht, die ein Verbotsverfahren fordern – am Ende sieht er genau darin Züge eines autoritären Staates und ebenjener Feindschaft gegenüber der Demokratie, die viele der AfD und ihren Wählern vorwerfen. Er kritisiert außerdem die inflationäre Verwendung des Begriffs „Nazi“ mit den Worten, es handele sich dabei um einen „moderne[n] Sammelbegriff für alle […], die nicht an den Sieg des Sozialismus glauben.“

Ernst-Günther Konrad | So., 22. Februar 2026 - 09:26

Wozu würde ein Verbot führen? Sind dann plötzlich die AFD-Wähler nicht mehr da? Sind deren Gedanken, Wünsche, Sehnsüchte, politischen Ansprüche damit weg? Käme es am Ende nicht zu dem, was man vorgibt nicht zu wollen, einem Aufstand des Volkes gegen das System? Würde nicht sofort was neues unter anderem Namen entstehen? Würde das ein BVerfG wirklich mitmachen und die eigenen Rechtsprechung komplett aufgeben? Könnte dieser Staat den möglichen gewaltsamen Aufstand gegen ein solches Ansinnen überhaupt händeln? Hätten wir dann wieder *Weimarer-Verhältnisse*, wo sich Links/Rechts Straßenschlachten liefern, gar Feme Morde denkbar sind? Und was, wenn das Militär und die Polizei nicht komplett mitspielen und sich lossagen, von einem solchen autoritären Staat? Glaubt wirklich jemand, damit wäre der AFD-Wähler Tod, er würde nicht mehr existieren? Und wer wären die nächsten? Die UNION musste sich schon einige Male vorwerfen lassen, AFD ähnlich zu sein. Kommen die dann als nächstes dran?

Also bei gutem Timing mindestens 4 oder sogar 8 Jahre weiterer Linksgrünrote Regierung und gesellschaftliche Dominanz... - das ist doch was...!?
[aus der Sicht von Linksgrünwoke...☝]

Ein tatsächliches Vollverbot würde schon aus finanziellen und auch aus personellen Gründen deutliche Einschränkungen bedeuten, insbesondere wenn es 'überraschend' kurz vor der nächsten Wahl (Timing...!) erfolgen würde... ...

An der Realität würde es vermutlich nichts wirklich ändern, wie Sie vollkommen richtig schreiben. Aber selbige vermutlich zeitlich verschieben... ... 🤔 Und das wäre nicht ganz ohne Bedeutung für das rechts-konservative Lager, welches spätestens seit Merkel kontinuierlich!! ins Hintertreffen geraten ist.

IngoFrank | So., 22. Februar 2026 - 09:34

Ich denke, wenn man den Meinungsforschern glauben darf, sind derzeit über 50 % der deutsch sprechenden Bevölkerung mit der Regierung und deren Art des Regierens unzufrieden.
Immer mehr Wähler haben das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren.
Ein stetig wachsender Bevölkerungsanteil erkennt, das die etablierten Parteien von Union, SPD, Grüne, den SED- Erben ( FDP & BSW sehe ich als chancenlos) NICHT die anstehenden Probleme lösen können & wollen, sondern das eigentliche Problem sind !
Da bietet sich die AfD als politische Notwehr an, auch weil sie den Beweis bisher schuldig blieb, es nicht zu können, die lang ersehnten Veränderungen anzugehen.
Mit einem Verbot der AfD würde sich an der beschriebenen Gesamtsituation nichts ändern.
Ein Verbot der AfD würde lediglich den eingeschlagen links grünen Irrweg zementieren….., egal unter welchem Kanzler und egal welcher etablierten Partei er angehört oder und vorsteht. Jüngstes Beispiel: CDU Merz samt Parteitag am WE
MfG a d Erf. Rep.

Man sollte mal über den eigenen deutschen Tellerrand hinaussehen und einen Blick nach Italien tun.
Was wurde Frau Meloni vom ÖRR und den deutschen Medien in ihrer Gesamtheit angefeindet ! Was für „deutschen Dreck“ wurde über diese Frau ausgeschüttet. Als Post- Faschistin beschimpft und so getan als ob der italienische Faschismus Auferstehung feiern wird.
Die Diskussion, um die Handreichung von Scholz beim ersten offiziellen Aufeinandertreffen mit Meloni, setzte der deutschen medialen Hetze die Krone auf.
Und heute ? Hat die italienische Regierung unter Melonie die ehemalige
Mit- Führungsrolle Frankreichs abgelöst. Wirtschaftswachstum und geringere Staatsverschuldung, eine regide Migrationspolitik ineere Sicherheit sind u.a. ihre Ergebnisse.
Mit ruhiger Hand eine Vermittlerrolle zwischen den USA & Europa auf EU Ebene. Und nicht zu vergessen, ein BK Merz der sich in ihren Erfolgen sonnt.
MfG aus der Erfurter Republik

Klaus Funke | So., 22. Februar 2026 - 11:02

Man ist auf die Mandate scharf, welche die AfD inne hat und noch bekommen wird. Es geht um Geld und Macht - typisch menschliche Instinkte. Und diese Gier nach Geld und Macht versteckt man hinter leeren Floskeln, hinter dem Wühlen im Dreck, wie jetzt um die angebliche Vetternwirtschaft bei der AfD. Denn die etablierten Parteien sind keinen Deut besser, aber sie haben sich in langen Jahren den Staat zur Beute gemacht und wollen nun diese Beute nicht mehr hergeben. Mit Krallen und Klauen wird verteidigt, was man zusammengescharrt hat. Zudem sind die Protagonisten der Etablierten einfach nur jämmerliche Gestalten. Schaut sie euch an. Das Grausen kann einen ankommen. Und, was ist denn die AfD? Sie ist im Grunde weiter nichts als die alte CDU/CSU unter Kohl, Dregger und Strauss. Deshalb auch der Zulauf. Man will in gute alte Zeiten zurück. Man will Ruhe, Überschaubarkeit und Wohlstand, nämlich genau das, was die alte BRD einst verkörperte. Der Mensch liebt die Verharrung und altes Glück.

Nein, das geht nicht, darum geht es auch den meisten Sympathisanten und Wählern der AfD nicht.
Die wollen, das sich Leistung wieder lohnt, halbwegs sichere Arbeitsplätze, bezahlbare Energie, die Möglichkeit sich Kinder anzuschaffen und bei Vollarbeitenden Ehepartnern sich ein Häuschen leisten zu können bis hin zum Ende der Allimentierung derer die vorgeben nicht arbeiten zu können. Eine wahrnehmbare Schere von selbst verdientem Geld zum Bürgergeld. Parteien die um bessere Lösungen für alle streiten und keinen parteilichen Einheitsbrei. Der Bürger will schlicht die Wahl haben und sich nicht vorschreiben lassen wen oder welche Partei er wählen soll.
Wenn das die „gute alte Zeit beschreibt, ja ….. dann ist das so 50 % wollen den Grün linken Weg beenden.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Thomas Veit | So., 22. Februar 2026 - 11:15

"Das BfV vertritt demgegenüber die Rechtsauffassung..." - SORRY! WEN interessiert das...?

Das BfV war und ist eine weisungsgebundene Behörde, seinerzeit der Frau Nany Faeser unterstellt, welche von einer der politisch wirkreichsten Arbeiten IHRER BEHÖRDE - dem besagten AfD-Einstufungsgutachten - erst zwei Tage vor dessen Veröffentlichung und wiederum zufällig!? zeitgleich mit ihrem Amtsaustritt aus ihrer Dienstpost erfahren haben will...!?? - eine glatte und dreißte LÜGE vor versammelter Presse, wenn sie mich fragen... - und somit (das BfV) alles andere als unabhängig und neutral glaubhaft einzustufen. Nur Halbinformierte glauben das heute noch... - und politisch vollverstrahlte Aktivist:innen von Linksrotgrün, weil sie einfach nichts besseres haben...

>> Das demokratie-vergiftete Abschiedsgeschenk der linken Frau Nancy Faeser - für "unsere Demokratie" -- ...VERGISS ES!!

Hat keine Bedeutung - mMn (...wenn alles 'mit rechten Dingen' zugehen wird, zukünftig... - wenn nicht...? 🤔).

Denn alleine die moralische Wirkung dieses Fake-Gutachtens auf alle Linksgrünwoken, einschließlich der gesamten linken Mediengesellschaft (Slomka, Hallali, Spiegel, SZ u.a.) ist, wenn man einfach nur mal hin schaut..., bis heute enorm...!

Der ÖRR bis hin zu Lanz nimmt dieses 'Gutachten' bis heute als erweiterte und reale Grundlage für ihren 'Kampf gegen Rechts' - sollte das Gutachten in erster Instanz bestätigt werden wird das Linksgrünwoken aller Couleur noch einmal EINEN DEUTLICHEN AUFSCHWUNG geben..., und die AfD politisch in eine DEFENSIVHALTUNG zwingen... - was vermutlich von Faeser und Genossen auch genau so beabsichtigt war/ist... - egal ob es in letzter Instanz dann bestätigt wird.

>> KAMPFMORAL ist allgemein bekannt ein wesentlicher Faktor..., und kann u.U. entscheidend sein...☝

Hans Jürgen Wienroth | So., 22. Februar 2026 - 11:31

Wie definiert sich die im GG verankerte „freiheitlich-demokratische Grundordnung“? Was muss man darunter verstehen?

Der „demokratische“ Teil ist klar: Der Souverän (Wähler) bestimmt in Wahlen die Politik! Dafür muss er unabhängig informiert werden, damit Entscheidungen treffen kann. Ist das der Fall, wenn einseitige Informationen die Mehrheit stellen? Gefährden sie damit die FDGO? Was ist mit der aktuellen Regierung? Der Wähler hat mehrheitlich für eine Politikänderung gestimmt (Union, FDP, AfD), er bekommt jedoch links-grüne Politik. Verstößt das gegen die FDGO?

Was ist mit den offenen Grenzen für jeden Migranten im Namen der Menschenrechte und der Turbo-Einbürgerung, ist das GG-konform? Dadurch ändert sich das Wahlvolk, und zwar nachhaltig. Hatte der Souverän daran ein Mitbestimmungsrecht? Wie weit gehen die Menschenrechte für die Migranten & bleiben die der einheim. Bevölkerung sowie deren Schutz durch den Staat gewahrt?

Verstößt ggf. die Regierung gegen die FDGO?

