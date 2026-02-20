- Streitbare Demokratie oder autoritärer Reflex?
Ein AfD-Verbot soll die Demokratie schützen – könnte ihr aber schaden. Denn nicht Gesinnungen, sondern konkrete verfassungsfeindliche Bestrebungen sind entscheidend. Die rechtlichen Maßstäbe sind streng, die Belege umstritten.
Im Thalia-Theater in Hamburg wurde kürzlich unter dem Titel „Prozess gegen Deutschland“ ein Stück inszeniert, das sich um die Frage eines Verbots der Alternative für Deutschland (AfD) drehte. Viel beachtet wurde in diesem Zusammenhang die Rede des Publizisten und Autors Harald Martenstein, der eindringlich vor dem Verbot warnte. Martenstein geht hart mit jenen ins Gericht, die ein Verbotsverfahren fordern – am Ende sieht er genau darin Züge eines autoritären Staates und ebenjener Feindschaft gegenüber der Demokratie, die viele der AfD und ihren Wählern vorwerfen. Er kritisiert außerdem die inflationäre Verwendung des Begriffs „Nazi“ mit den Worten, es handele sich dabei um einen „moderne[n] Sammelbegriff für alle […], die nicht an den Sieg des Sozialismus glauben.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.