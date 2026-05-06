- Bärbel Bas leugnet die Migrationswirklichkeit
Bärbel Bas behauptet, niemand wandere ins Sozialsystem ein. Damit stellt sich die Arbeitsministerin an die Spitze der wirklichkeitsfremden Dogmatiker. Richtig ist: Damit das System nicht kollabiert, müsste im Gegenteil das „Flucht“-Narrativ überwunden werden.
Die Vorstellungswelt der in Deutschland tonangebenden und Politik machenden Klasse steht allzu oft in ziemlich deutlichem Gegensatz zur wirklichen Welt. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas hat sich mit einem einzigen Satz im Bundestag an diesem Mittwoch an die Spitze dieser dogmatischen Weltfremdheit geredet: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein.“ Zuvor hatte der AfD-Abgeordnete René Springer gefragt, warum sie nicht „bei der Einwanderung in unsere Sozialsysteme“ spare.
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