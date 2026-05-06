„Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“ - Bärbel Bas leugnet die Migrationswirklichkeit

Bärbel Bas behauptet, niemand wandere ins Sozialsystem ein. Damit stellt sich die Arbeitsministerin an die Spitze der wirklichkeitsfremden Dogmatiker. Richtig ist: Damit das System nicht kollabiert, müsste im Gegenteil das „Flucht“-Narrativ überwunden werden.