Bärbel Bas
Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas (SPD) im Bundestag, 06.05.2026 / picture alliance / dts-Agentur

„Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“ Bärbel Bas leugnet die Migrationswirklichkeit

Bärbel Bas behauptet, niemand wandere ins Sozialsystem ein. Damit stellt sich die Arbeitsministerin an die Spitze der wirklichkeitsfremden Dogmatiker. Richtig ist: Damit das System nicht kollabiert, müsste im Gegenteil das „Flucht“-Narrativ überwunden werden.

VON FERDINAND KNAUSS am 6. Mai 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Vorstellungswelt der in Deutschland tonangebenden und Politik machenden Klasse steht allzu oft in ziemlich deutlichem Gegensatz zur wirklichen Welt. Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas hat sich mit einem einzigen Satz im Bundestag an diesem Mittwoch an die Spitze dieser dogmatischen Weltfremdheit geredet: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein.“ Zuvor hatte der AfD-Abgeordnete René Springer gefragt, warum sie nicht „bei der Einwanderung in unsere Sozialsysteme“ spare. 

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Hans Jürgen Wienroth | Mi., 6. Mai 2026 - 19:27

Es ist nicht nur die „Einwanderung in die Sozialsysteme“ dieses Landes, die ein Problem ist. Ein weiteres ist die schnelle Einbürgerung und damit die Verstetigung dieser Alimentierung in D und anderen EU-Ländern, während andere, z. B. die Nordländer die Anforderungen hierfür deutlich angehoben haben. Es war und ist einer der Konstruktionsfehler der „EU-Integration“, hier mit dem Schengen Raum, ohne Vereinheitlichung der Regeln, eine Einheit zu schaffen.

Jedes Land bestimmt selbst, wer wie schnell eingebürgert wird, im Grunde auch, wer woher ohne Visa einreisen kann. Das reicht von großzügigen Regeln (wie ich über Spanien las, die für bestimmte Länder offen sind und die Neuen schnell mit Aufenthaltserlaubnissen oder Einbürgerungen aufnehmen) bis zu sehr rigiden Ländern im Norden oder im ehem. Ostblock.

Da passt Frau Bas doch gut ins „sozialistische Bruderkonzept“, das allen „Beladenen“ Hilfe gibt, bis man selbst hilfsbedürftig ist. Es ist wie mit dem bekannten Spruch über Kalkutta.

Alex | Mi., 6. Mai 2026 - 19:39

Nur kommentieren geht nicht, denn wenn man sinngemäß das schriebt, was im Artikel steht, dann wird der Beitrag von der Billig-Lösch-„KI“ geblockt!

An die Redaktion:
Bitte lassen Sie Ihre Artikel von IHRER verdammten „KI“ prüfen, bevor Sie sie veröffentlichen, vermutlich würden Sie dann merken, was Sie da für einen Schrott eingekauft haben, denn IHRE „KI“ würde mit Sicherheit 50% Ihrer Artikel blocken!

Ich mache erst einmal Pause, ich habe keinen Bock mehr!

soistes | Mi., 6. Mai 2026 - 19:40

was soll das? Das ist doch "Bullshit". Ironie off

Danke Ferdinand Knauß

Ob die BAM Bas ihre zukünftigen Wahlergebnisse als Kontext für diese Aussage gesehen hat? 4,9 %.

Tatsächlich das wäre noch verkraftbar, gegenüber 48 %. Wird Zeit das Sie Ihre Harley ganzjährig in Betrieb nimmt & uns alle mit diesen Aussagen zukünftig in Ruhe lässt.

Rainer Mrochen | Mi., 6. Mai 2026 - 20:09

Tut mir leid, nein tut mir nicht leid.
Wer hat das Land verraten? Es ist die SPD die abermals jegliche Reformbereitschaft vermissen lässt. Na klar, wer um`s (politische) Überleben kämpft sucht mit den abstrusistenten "Argumenten" um Erfüllung seiner eigenen Visionen. Wer darauf reinfällt (als Wählender) hat selber Schuld.

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