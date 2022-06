Manch einer dürfte sich noch gut erinnern an die Auftritte Helmut Schmidts, bei denen der einstige Bundeskanzler vielrauchend seine Sicht auf die Dinge und die Welt erklärte. In der Rolle des Welterklärers ganz er selbst, ohne Scheu vor Kritik, dafür mit dramaturgischen Pausen an jenen Stellen, wo er es für richtig hielt. An der Zigarette ziehen, einatmen, den Kopf neigen, langsam ausatmen, dann antworten. Der Glimmstängel als ewiger Wegbegleiter und als Statist für einen, der mindestens in späteren Jahren – im besten Sinne – auch irgendwie zur Kunstfigur geworden wahr. Mit seinem Tod vor fast sieben Jahren hat Schmidt dann eine Lücke hinterlassen, die bisher niemand in Deutschland imstande war, auszufüllen: die des Elder Statesman.

Eine Rolle, der vielleicht noch ein Wolfgang Schäuble gerecht werden könnte. Aber selbstredend nicht in dem Maße wie Schmidt, weil er eben nie Bundeskanzler wahr. Und von jenen, die es waren, war Helmut Kohl zu lange krank, aber auch nie intellektuell genug. Und Gerhard Schröder, nunja, der hat irgendwann ohnehin beschlossen, sein politisches Lebenswerk für eine Handvoll russischer Rubel implodieren zu lassen. Bleibt also nur noch Angela Merkel. Schließlich ist die ehemalige Bundeskanzlerin seit ziemlich genau einem halben Jahr außer Dienst, hätte entsprechend Zeit, sich dann und wann als Elder Stateswoman zu Wort zu melden und in die großen Debatten unserer Zeit einzumischen. Als Sprecherin aus dem Off, wenn man so will. Aber kann Angela Merkel auch Welterklärerin?