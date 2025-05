Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang im Bundestag scheiterte. Für Friedrich Merz ist es die größtmögliche Blamage, auch wenn er in den nächsten Tagen noch in einem zweiten Wahlgang (der übrigens mehrfach stattfinden kann) oder gar in einem dritten gewählt werden sollte. Aber viel wichtiger: Für Deutschland ist es erneut ein historisches Ereignis, das für das Ende der alten, stabilen, gut funktionierenden Bundesrepublik steht, in die die meisten heutigen Politiker und Bürger hineingeboren wurden. Karl-Rudolf Korte kommentierte diesen denkwürdigen Wahlgang mehrfach mit seinem Politologen-Wort von den „Zeiten des Gewissheitsschwunds“. Fürwahr! Gewissheiten schwinden derzeit in atemberaubendem Maße.

Niemand wird vermutlich jemals erfahren, wer jene mindestens 18 Abgeordneten der Union oder der SPD waren, die Merz diese Schmach und dem Land diese Ungewissheit verschafften. Es gibt zwei Begründungen für den an diesem historischen Dienstag belegten Mangel an Merzens „Bindungskraft“, den die ehemalige Grünen-Politikerin Renate Künast ihm attestierte. Die erste ist ihre eigene, die sicher mit der Deutung ihrer Partei und wohl auch eines Großteils der links und grün dominierten Meinungsmacher übereinstimmt. Merz habe in seinem Auftreten als Oppositionsführer „viel zu hohe Erwartungen“ geweckt und mit seinen kritischen Auftritten „die Institutionen infragegestellt“. Anders gesagt: Merz hat sich linken und grünen Vorstellungen und Normen zu deutlich entgegengestellt, was für Künast und Co. natürlich ein unverzeihliches Vergehen ist.

Hasselmann schulmeistert

Grünen-Fraktionsschefin Britta Hasselmann hat später noch einmal klargemacht, dass die Grünen für sich eine Art oberste Demokratie-Wächterrolle über Merz und die künftige Regierung beanspruchen. Sie sprach erst über die Gefahr durch die angeblich rechtsextremistische AfD und sagte dann: „Es liegt jetzt an der künftigen Koalition aus SPD, CDU, CSU, ihre Stabilität auch unter Beweis zu stellen.“ Weniger verklausuliert: Nur wenn Merz und Co. sich als stramme Anti-AfD-Kämpfer dieser linken und grünen Meinungsdominanz bedingungslos unterwerfen, sei Stabilität gewährleistet.

Die andere Deutung kam vom AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, nachdem seine Kollegin Alice Weidel die Wahlschlappe als sprechend „für den politischen Zustand des Landes“ erklärt und Merz zum Rücktritt aufgefordert hatte. Es habe sich, so Chrupalla, gezeigt, „wer die Hosen anhat“ in der Koalition, „nämlich die SPD“. Die von Merz versprochene Politikwende sei schon am ersten Tag gescheitert.

Der einen Deutung zufolge hat also Merz früher zu laut gegen die Ampel und den Meinungsmainstream rebelliert und sich nach der Bundestagswahl vermeintlich nicht genug unterworfen. Diese Deutung geht also davon aus, dass die fehlenden Stimmen vor allem von SPD-Abgeordneten stammen, die es nicht über sich bringen, den früheren Brandmauer-Kratzer Merz zu wählen. Der anderen Deutung zufolge hat Merz nach der Bundestagswahl die eigenen nicht-linken Versprechen aus seiner Oppositionsführer- und Wahlkampfzeit verraten und dafür nun von enttäuschten Unionsabgeordneten die schmerzhafte Quittung bekommen.

Merz fehlt die Aura der Gewissheit

Kurz: Merz ist entweder nicht radikal genug bei Sozialdemokraten und grünen Meinungsmächtigen zu Kreuze gekrochen oder zu sehr – und hat damit seine Wähler und diejenigen Unionsabgeordneten, die nicht nur aufs Regieren um seiner selbst Willen aus sind, allzu sehr enttäuscht. Welche Deutung überzeugender ist, kann man aus der Lektüre des Koalitionsvertrages und den für die Union desaströsen Umfrageergebnissen folgern.

Auch wenn Merz vermutlich in den nächsten Tagen, vielleicht schon am morgigen Mittwoch, doch noch gewählt wird, steht seine Kanzlerschaft nach dieser Blamage unter einem noch schlechteren Stern, als sie es durch sein Umfallen in Sachen Mega-Neuverschuldung ohnehin schon tat. Merz hat zwar ausreichend Willen zur Macht und auch Ausdauer, wie sein mühsamer Weg zurück an die CDU-Spitze im dritten Versuch bewies. Aber es mangelt ihm tatsächlich, wie Künast sagte, an „Bindungskraft“. In Zeiten des Gewissheitsschwundes wäre dazu die Ausstrahlung nötig, dass er zumindest selbst ganz gewiss ist, das Notwendige und Richtige für Deutschland zu tun. Falls er eine solche Aura je hatte, hat er sie aber nur neun Tage nach der Bundestagswahl schon unwiderruflich verloren, als er gleich zu Anfang der Sondierungen schon den Mega-Schulden-Wünschen der SPD entgegenkam. Solch ein Schwächesignal vergisst im Politikbetrieb niemand.