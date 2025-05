Revolution ist am ersten Mai bekanntlich normal in Berlin. Ganz besonders gilt das jedoch, wenn wie dieses Jahr auch das Wetter entsprechend mitspielt. Während der Rest der Republik an diesem Donnerstag folgerichtig mit Bollerwagen und erheblichem Alkoholpegel um die Häuser zieht und das schöne Wetter genießt, versinkt die Hauptstadt in ihrem ganz eigenen alljährlichen Furor.

Steigt man pünktlich um 18 Uhr aus der U-Bahnstation Südstern empor, wird man auf der Stelle mit dröhnend lauter Musik begrüßt. Ehe man sich versieht, bekommt man ein sozialistisches Flugblatt in die Hand gedrückt, auf dem es heißt: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“. Kein Wunder: Direkt hinter der Station hat eine kleine Truppe ihren Wahlkampfstand für die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) aufgebaut. Damit ist der Ton für den Abend gesetzt.