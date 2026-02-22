- Der Ossi als Avantgarde
Die „Ostdeutsche Allgemeine“ (OAZ) will ein gesamtdeutsches Leitmedium werden: Der Osten soll dem Westen demokratisch auf die Sprünge helfen. Doch ist der „Ossi“ wirklich Transformationsweltmeister? Und kann ein neues Medium die Repräsentationslücke in einer kriselnden Demokratie schließen?
Die Berliner Verleger Silke und Holger Friedrich kauften vor Jahren die Berliner Zeitung. Nun wollen sie mit der Ostdeutschen Allgemeinen (OAZ) nicht nur den ostdeutschen Medienmarkt aufmischen, sondern sie zu einem gesamtdeutschen „Leitmedium“ entwickeln. Der Ossi soll dem Wessi auf die Sprünge helfen.
