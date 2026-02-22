Erste Ausgabe der „Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung“ - Der Ossi als Avantgarde

Die „Ostdeutsche Allgemeine“ (OAZ) will ein gesamtdeutsches Leitmedium werden: Der Osten soll dem Westen demokratisch auf die Sprünge helfen. Doch ist der „Ossi“ wirklich Transformationsweltmeister? Und kann ein neues Medium die Repräsentationslücke in einer kriselnden Demokratie schließen?