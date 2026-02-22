Titelseite der OAZ
Titelseite der ersten Ausgabe der OAZ / M. Brodkorb

Erste Ausgabe der „Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung“ Der Ossi als Avantgarde

Die „Ostdeutsche Allgemeine“ (OAZ) will ein gesamtdeutsches Leitmedium werden: Der Osten soll dem Westen demokratisch auf die Sprünge helfen. Doch ist der „Ossi“ wirklich Transformationsweltmeister? Und kann ein neues Medium die Repräsentationslücke in einer kriselnden Demokratie schließen?

VON MATHIAS BRODKORB am 22. Februar 2026 6 min

Die Berliner Verleger Silke und Holger Friedrich kauften vor Jahren die Berliner Zeitung. Nun wollen sie mit der Ostdeutschen Allgemeinen (OAZ) nicht nur den ostdeutschen Medienmarkt aufmischen, sondern sie zu einem gesamtdeutschen „Leitmedium“ entwickeln. Der Ossi soll dem Wessi auf die Sprünge helfen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Olaf Klepel | So., 22. Februar 2026 - 20:57

Zwei Anmerkungen: 1. "Radikal ist nämlich auch der Strukturwandel in NRW..." das ist sicher richtig, nur vollzog sich aber das, was im Ruhrgebiet mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte dauerte, im Osten zum Teil innerhalb weniger Monate, die Wucht war also eine ganz andere, insofern ist das nicht direkt miteinander vergleichbar.
2. Ostdeutsche ab ungefähr Jahrgang 1970 besitzen mittlerweile einen Erfahrungsvorsprung gegenüber Westdeutschen. Wie der Westen funktioniert, konnte man in den letzten 35 Jahren lernen, die Erfahrungen aus der Zeit davor kommen oben drauf. Und das sollte vielleicht auch in den Leitmedien stärker berücksichtigt werden. Somit ist das Projekt OAZ sehr zu begrüßen, mal sehen, wie es sich entwickelt...

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 22. Februar 2026 - 22:22

Ich bin mir nicht sicher, dass Sie da richtig liegen, Herr Brodkorb, aber wenn man derartig an zumindest vielen Wählern vorbei, Politik glaubt machen zu können oder einfach nur unzureichend erklären kann oder auch das nicht will, ...
Es wird nicht einfach, denn "der" Ossi hat gut erkannt, was Demokratie bedeuten kann.
Freiheit?
Es wäre m.E. alles nicht nötig gewesen, andererseits hoffe ich, dass die Verleger wissen, was sie tun.
Gut gemeint reicht nicht immer aus.

IngoFrank | So., 22. Februar 2026 - 23:02

Ist völlig normal bei einem Anteil von rd. 1/4 an der deutschsprechenden Gesamtbevölkerung.
Das der Osten seit Gründung 49 eine ganz andere Entwicklung pol..& wirtschaftlich nach Vorbild der UdSSR nahm, dürfte ebenfalls klar sein mit einer grundsätzlichen Maxime, Aufbau des Sozialismus, eingemauert sei’s 61 beraubt jeglicher freiheitlichen Rechte insbesondere der Meinungs und Wahlfreiheit von den Segnungen der sozialistischen Planwirtschaft ganz zu schweigen,
Nach Zeiten des Mauerfalls und den Anpassungsjahren mit teils schmerzhaften Einschnitten ging’s wieder bergauf. Qualifikation & Beruf begannen langsam Früchte zu tragen.
Die Agenda 2010 brachte Deutschland wieder auf Spur.
Mit Banken- €- Griechenland- Krise Massenmigration, Atomausstieg, Irrsinns Klimapolitik, GEF, Schuldenaufnahme usw. wurde das Land von Union & SPD in den Abgrund gerissen und das mit der Unterstützung der etablierten Parteien mit deren 3/4 der Wohlstandsverwöhnten Anhöngerschaft
Wozu braucht’s eine OAZ ?
MfG

Markus Michaelis | Mo., 23. Februar 2026 - 01:58

Solche Aussagen klingen für mich oft so, als gäbe es so etwas wie den Willen des Wahlvolks, der von den etablierten Parteien missachtet wird.

Das größere Problem scheint mir, dass es zunehmend verschiedene Willen, Weltsichten, Ziele und Vorstellungen von Wegen dahin gibt. Inzwischen ist es eher so, dass jede Partei die Mehrheit des Wahlvolkes missachtet, weil es im Wahlvolk nur noch mit Schwierigkeiten Mehrheiten für irgendwas gibt. Die langen Listen, nach denen 74% für dies, 81% für das und 69% für oder gegen jenes sind, besagen nichts, weil das immer andere Gruppen sind und sich keine konsistente Politik daraus ergibt.

Mein Vorwurf an die etablierten Parteien wäre daher nicht zuerst, dass sie nicht das Wahlvolk vertreten, sondern dass sie vorgeben alternativlose Werte, die Demokratie, oft gar die Menschheit etc. zu vertreten. Das tun sie nicht. Was sie sagen vertritt viele Menschen - das gilt aber für anderen Gruppen auch. Zusammenpassen tut es oft nicht.

