Ergebnisse des Koalitionsausschusses - Kein großer Sprung, aber immerhin ein Hopser

Die Koalition hat sich auf 34 Reformmaßnahmen verständigt – von Steuerentlastungen über Bürokratieabbau bis hin zu Änderungen im Arbeitsrecht. Gemessen am politischen Stillstand der vergangenen Monate wirkt selbst dieser kleine Reformschritt fast schon wie ein Erfolg.