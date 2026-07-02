Vier Personen im Business-Outfit gehen draußen, zwei Männer und eine Frau vorn, Mann hinten. Foto.
Gelöst: Die Koalitionsspitzen auf dem Weg zur Pressekonferenz / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Ergebnisse des Koalitionsausschusses Kein großer Sprung, aber immerhin ein Hopser

Die Koalition hat sich auf 34 Reformmaßnahmen verständigt – von Steuerentlastungen über Bürokratieabbau bis hin zu Änderungen im Arbeitsrecht. Gemessen am politischen Stillstand der vergangenen Monate wirkt selbst dieser kleine Reformschritt fast schon wie ein Erfolg.

VON CHRISTIAN WILP am 2. Juli 2026 2 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor in Berlin.

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Einen „großen Sprung“ hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Vorfeld des Koalitionsausschusses versprochen. Herausgekommen ist eher ein kleiner Hopser. Aber einer, der in die richtige Richtung zielt. Wie sagte selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Vorstellung des Reformprogramms im Garten des Kanzleramtes? Kein Big Bang, aber die eigene Handlungsfähigkeit demonstriert. Immerhin.

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Thomas Hechinger | Do., 2. Juli 2026 - 13:07

Das mit dem Hopser in die richtige Richtung ist so eine Sache. Wenn man im Zug sitzt, und der fährt in die falsche Richtung, kommt man dann dem Ziel näher, wenn man einen Hopser in die richtige Richtung macht?

Heidemarie Heim | Do., 2. Juli 2026 - 15:18

Wahrlich eine frohe Botschaft für alle landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe, die wohl deshalb auch kein Fahrtenbuch mehr über die Wegstrecke über das Hofgelände führen müssen!Das einzige mir bekannte Detail, das ich der Absicht nationale Berichtspflichten außer Kraft zu setzen entnehmen kann in der Aufzählung zum Thema Bürokratieabbau. Denn wenn es dann beim Thema Enteignungsfantasien von Wohnungsgesellschaften geht, wodurch nebenbei keine einzige Wohnung mehr entsteht,hat es sich wahrscheinlich auch schon mit dem Bürokratieabbau was Genehmigungszeiten von Anträgen sowie die 1000 und 1nste Bauvorschrift bezüglich Energieeffiziens usw. betreffen. Und wer bitte schön soll als Sachbearbeiter mit dem notwendigen Personenschutz ausgestattet in maßstabsgerecht den Kampf gegen den lt. Frau Bas gar nicht vorhandenen Sozialleistungsbetrug ausfechten? In focus online heute ein Artikel dazu, mit was man zu rechnen hat sollte man auf die Idee kommen Leistungen bei den "Falschen" zu kürzen!

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