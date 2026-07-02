- Kein großer Sprung, aber immerhin ein Hopser
Die Koalition hat sich auf 34 Reformmaßnahmen verständigt – von Steuerentlastungen über Bürokratieabbau bis hin zu Änderungen im Arbeitsrecht. Gemessen am politischen Stillstand der vergangenen Monate wirkt selbst dieser kleine Reformschritt fast schon wie ein Erfolg.
Einen „großen Sprung“ hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Vorfeld des Koalitionsausschusses versprochen. Herausgekommen ist eher ein kleiner Hopser. Aber einer, der in die richtige Richtung zielt. Wie sagte selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Vorstellung des Reformprogramms im Garten des Kanzleramtes? Kein Big Bang, aber die eigene Handlungsfähigkeit demonstriert. Immerhin.
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