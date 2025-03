Alle fünfhundertvierzig Jahre baut sich Phoenix ein Nest aus Weihrauch und zündet dieses an, um dort zu sterben. Aus den verkohlten Resten entsteigt dann eine neuer Phoenix. So schildert zumindest Plinius der Ältere die Geschichte. Ganz so lang hat das Comeback der Linken nicht gedauert. Immerhin besteht die Partei erst seit dem Jahr 2007. Doch ihr Aufstieg aus der demoskopischen Todeszone auf beinah neun Prozent bei der Bundestagswahl erinnert doch sehr an die Wiedergeburt des mythologischen Vogels aus der Asche. Zumal sich der Name Phoenix von dem altgriechischen phoinos herleitet, was bekanntlich rot bedeutet.

Der Wiederaufstieg der Linken kam überraschend. Noch Ende Januar dümpelte die Partei um Jan van Aken und Heidi Reichinnek hoffnungslos zwischen drei und vier Prozent. Die Aufmerksamkeit der Medien lag woanders. Bei den Grünen etwa, der CDU, der SPD und natürlich der AfD. Die Lage erschien hoffnungslos. Das macht den Erfolg der Linken doppelt erklärungsbedürftig. Und spannend.