Vorstoß zur Erbschaftsteuer - Kurz vor den Landtagswahlen eröffnet die SPD eine Neiddebatte

Die SPD weiß genau, dass mit der CDU/CSU jetzt keine Erbschaftsteuer-Reform zu bewerkstelligen ist. Aber mit Blick auf anstehende Wahlen versprechen sich die Genossen von einer Neiddebatte mit ein bisschen Klassenkampf zusätzliche Stimmen.