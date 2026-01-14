- Kurz vor den Landtagswahlen eröffnet die SPD eine Neiddebatte
Die SPD weiß genau, dass mit der CDU/CSU jetzt keine Erbschaftsteuer-Reform zu bewerkstelligen ist. Aber mit Blick auf anstehende Wahlen versprechen sich die Genossen von einer Neiddebatte mit ein bisschen Klassenkampf zusätzliche Stimmen.
Wer ernsthaft über eine Reform der Erbschafsteuer diskutieren will, tut dies sicherlich nicht gerade jetzt. Aus einem einfachen Grund: Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich in diesem Jahr entscheiden, ob die geltenden Verschonungsregeln für Betriebsvermögen verfassungsrechtlich zu beanstanden sind. Derzeit können Betriebsvermögen unter bestimmten Voraussetzungen nämlich zu 85 oder gar 100 Prozent steuerfrei vererbt werden.
