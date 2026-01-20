Dagobert Duck als Graffiti in Las Vegas, Nevada
Dagobert Duck als Graffiti in Las Vegas, Nevada / picture alliance / imageBROKER | Norbert Eisele-Hein

Warum die Erbschaftsteuer Verantwortung bestraft Erbschaftsteuer nicht reformieren, sondern abschaffen

Freibeträge, Ausnahmen, Tarife: Die Politik diskutiert Details und vermeidet die Grundfrage. Warum soll der Staat miterben? Die Erbschaftsteuer ist kein Akt der Gerechtigkeit, sondern Ausdruck von Misstrauen gegenüber Eigentum.

VON ALEXANDER STEFFEN am 20. Januar 2026 7 min

Alexander Steffen war von 2020 bis 2025 Vorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen.

Die SPD schafft derzeit nicht vieles, aber eines hat sie geschafft: Sie hat die Erbschaftsteuer zurück auf die politische Agenda gebracht. Zum Jahresstart legte sie ihr Konzept zur „Reform“ vor, in dem Wissen, dass in absehbarer Zeit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwartet wird, das den Gesetzgeber voraussichtlich ohnehin zum Handeln zwingt. Seitdem wird gestritten, welche Freibeträge „gerecht“ sind, welche Ausnahmen bleiben dürfen und wie man die Steuer „passend“ nachschärft. Man spricht über Stellschrauben und Tarife, als ginge es um eine technische Wartung. Was dabei auffällig fehlt, ist die Frage, die vor allen Detailfragen stehen müsste, weil sie den ganzen Streit erst einordnet: Warum soll der Staat überhaupt miterben?

Mehr lesen über

