Warum die Erbschaftsteuer Verantwortung bestraft - Erbschaftsteuer nicht reformieren, sondern abschaffen

Freibeträge, Ausnahmen, Tarife: Die Politik diskutiert Details und vermeidet die Grundfrage. Warum soll der Staat miterben? Die Erbschaftsteuer ist kein Akt der Gerechtigkeit, sondern Ausdruck von Misstrauen gegenüber Eigentum.