Amtsgericht
Türknaufe am Amtsgericht Bonn / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Entzug des Wahlrechts bei Volksverhetzung Die Bundesregierung verwechselt Einschüchterung mit Frieden

Die Bundesregierung will im Kampf gegen die AfD die Strafen für Volksverhetzung anheben und Verurteilten das passive Wahlrecht entziehen. Das Vorhaben ist nicht nur politisch sondern auch juristisch fragwürdig, wie die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags monieren.

VON FERDINAND KNAUSS am 20. Januar 2026 8 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Es ist eines der öffentlich wenig beachteten Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, doch sicher auch ein besonders brisantes und politisch fragwürdiges: „Im Rahmen der Resilienzstärkung unserer Demokratie regeln wir den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung. Wir wollen Terrorismus, Antisemitismus, Hass und Hetze noch intensiver bekämpfen und dazu insbesondere den Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen.“ So steht es auf Seite 90.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Brigitte Miller | Di., 20. Januar 2026 - 13:31

ganz klar: Einschüchterung von Andersdenkenden. In Zukunft wird jeder Volkserhetzer sein, der die Regierung in irgend einer Form
kritisiert, selbst jene , die deutlich als Satire zu erkennen sind.
Entsetzlich.

Maria Arenz | Di., 20. Januar 2026 - 14:20

gegen ihre dem rechten Meinungsspektrum zuzurechenenden Gegener sind von Volksverhetzung inzwischen nicht mehr zu unterscheiden. An Innehalten oder gar Umkehr von den offensichtlichsten Holzwegen
( Invagration, deutsches Mandat zur Weltklimarettung) ist offenbar nicht mehr zu denken und der Beweis dafür erbracht, daß Deutschland als repräsentative, rechtsstaatliche Demokratie offenbar auf Dauer nicht funktionieren kann. Ich schäme mich für eine Regierung, die sich nur noch mittels solcher Gummiparagraphen an der Macht halten kann, wie sie unter DDR-Gewächs Merkel geschaffen oder zweckdienlich verschärft wurden. Und nachdem auch die 4. Gewalt seit 2015 überwiegend keine ParteiEN mehr kennt, sondern nur noch EINE "richtige Haltung", wissen wir ja spätestens seit dem Günther-Interview letzter Woche, worauf sich die viel zu wenigen "Demokratiefeinde" in den Redaktionsstuben jetzt einzustellen haben Mittels des in der Mache befindlichen WTG wird ihnen endgültig der Stecker gezogen

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.