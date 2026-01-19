- Die Bundesregierung verwechselt Einschüchterung mit Frieden
Die Bundesregierung will im Kampf gegen die AfD die Strafen für Volksverhetzung anheben und Verurteilten das passive Wahlrecht entziehen. Das Vorhaben ist nicht nur politisch sondern auch juristisch fragwürdig, wie die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags monieren.
Es ist eines der öffentlich wenig beachteten Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, doch sicher auch ein besonders brisantes und politisch fragwürdiges: „Im Rahmen der Resilienzstärkung unserer Demokratie regeln wir den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung. Wir wollen Terrorismus, Antisemitismus, Hass und Hetze noch intensiver bekämpfen und dazu insbesondere den Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen.“ So steht es auf Seite 90.
-
