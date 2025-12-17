- Warum wir dringend eine Amnestie brauchen
In seiner Befragung vor der Enquete-Kommission zur Corona-Politik hat Jens Spahn eine erstaunliche Aussage getroffen: Bei der Corona-Impfung sei es nie um Fremdschutz gegangen. Dabei hatte er als Gesundheitsminister noch das Gegenteil behauptet.
Die Enquete-Kommission des Bundestages zur Coronapolitik arbeitet von der Öffentlichkeit viel zu wenig beobachtet. Die Bürger erwarten auch wenig von ihr. Und tatsächlich: Sehr oft hat man den Eindruck, dass es weniger um Aufklärung als um Schönreden und Vertuschen geht. Es war alles nicht so schlimm. Wir sind gut durch die Coronazeit gekommen. Das ist die Botschaft, die immer wieder verbreitet wird. Ist es also nur eine Simulation von Aufklärung? Nicht ganz. Einige Mitglieder der Enquete sind äußerst kritisch und nehmen ihren Aufklärungsauftrag sehr ernst – klug und immer exzellent vorbereitet. So kommt es ab und an zu Momenten der Aufklärung.
