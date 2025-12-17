Ex-Bundesgesundheitsminister Spahn
Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn / picture alliance / photothek | Florian Gaertner

Enquete-Kommission zur Corona-Politik Warum wir dringend eine Amnestie brauchen

In seiner Befragung vor der Enquete-Kommission zur Corona-Politik hat Jens Spahn eine erstaunliche Aussage getroffen: Bei der Corona-Impfung sei es nie um Fremdschutz gegangen. Dabei hatte er als Gesundheitsminister noch das Gegenteil behauptet.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 17. Dezember 2025 5 min

Volker Boehme-Neßler

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Die Enquete-Kommission des Bundestages zur Coronapolitik arbeitet von der Öffentlichkeit viel zu wenig beobachtet. Die Bürger erwarten auch wenig von ihr. Und tatsächlich: Sehr oft hat man den Eindruck, dass es weniger um Aufklärung als um Schönreden und Vertuschen geht. Es war alles nicht so schlimm. Wir sind gut durch die Coronazeit gekommen. Das ist die Botschaft, die immer wieder verbreitet wird. Ist es also nur eine Simulation von Aufklärung? Nicht ganz. Einige Mitglieder der Enquete sind äußerst kritisch und nehmen ihren Aufklärungsauftrag sehr ernst – klug und immer exzellent vorbereitet. So kommt es ab und an zu Momenten der Aufklärung.

Hans Jürgen Wienroth | Mi., 17. Dezember 2025 - 14:58

Eine Amnestie ist nötig – für alle Bürger, denen während der Corona-Zeit durch Regierung oder Justiz unrecht getan wurde, wie z. B. dem Richter, der wegen Aufhebung des Masken-Gebots kurz vor dem Ruhestand entlassen wurde und damit seine gesamte Pension verlor.

Das Bundesverfassungsgericht hat eine große Chance vertan, als es die Pandemie-Maßnahmen nach Veröffentlichung der RKI-Files immer noch absegnete und damit viele Lügen der Corona-Zeit legitimierte.

Im deutschen Recht ist nicht vorgesehen, dass Politiker oder Verfassungsrichter zur Verantwortung gezogen werden, ganz gleich wie verfassungswidrig sie auch sein mögen. Wo bleibt da der Amtseid, zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln? Ist „Amtseidverletzung“ ein Kavaliersdelikt oder wäre es nicht an der Zeit, bewusstes belügen von Parlament und Volk zu ahnden, was auch immer die Gründe waren? Sollten die Verfassungsrichter nicht zurücktreten? Wo bleibt da die Forderung der 4. Gewalt?

Brigitte Miller | Mi., 17. Dezember 2025 - 15:31

Herr Boehme-Neßler . Ihr Klartext macht noch einmal überdeutlich, was da geschehen ist.
Ein Verbrechen gegen die Bürger.

IngoFrank | Mi., 17. Dezember 2025 - 16:18

Egal ob Verfehlungen gegenüber dem Grundgesetz oder zum „Schaden der Allgemeinheit“ ….. Sie kommen nicht in Haftung und schon gar nicht vor Gericht die politisch Verantwortlichen.
Höchstens nach einer Revolution könnte das passieren, wenn sich die Mehrheit gegen die Herrschenden erhebt….. ansonsten darf weiter gelogen und betrogen werden zum Schaden des eigenen Volkes.
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

