Enquete-Kommission zur Corona-Politik - Warum wir dringend eine Amnestie brauchen

In seiner Befragung vor der Enquete-Kommission zur Corona-Politik hat Jens Spahn eine erstaunliche Aussage getroffen: Bei der Corona-Impfung sei es nie um Fremdschutz gegangen. Dabei hatte er als Gesundheitsminister noch das Gegenteil behauptet.