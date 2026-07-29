- Der Kanzler ist urlaubsreif
Wahrscheinlich freut sich Friedrich Merz mehr als gewöhnlich auf den Feierabend. Minister entlassen und ernannt, Fraktionschef gewählt – und irgendwie die Aussprache überstanden. Jetzt geht’s ab in den Urlaub, etwas später als geplant.
Urlaubsreif scheint Merz längst zu sein. Miese Umfragewerte der Partei, noch schlechtere Beliebtheitswerte des Kanzlers. Noch nie ist ein Regierungschef in Deutschland in solch einem Tempo abgestürzt. Selbst Vorgänger Olaf Scholz, von Merz seinerzeit als „Klempner der Macht“ verspottet, stand am Ende seiner Ampelzeit besser da.
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