Endlich Sommerpause - Der Kanzler ist urlaubsreif

Wahrscheinlich freut sich Friedrich Merz mehr als gewöhnlich auf den Feierabend. Minister entlassen und ernannt, Fraktionschef gewählt – und irgendwie die Aussprache überstanden. Jetzt geht’s ab in den Urlaub, etwas später als geplant.