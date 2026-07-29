Friedrich Merz und Thorsten Frei
Endlich Frei! Friedrich Merz (l.) und der neue Fraktionsvorsitzende / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Endlich Sommerpause Der Kanzler ist urlaubsreif

Wahrscheinlich freut sich Friedrich Merz mehr als gewöhnlich auf den Feierabend. Minister entlassen und ernannt, Fraktionschef gewählt – und irgendwie die Aussprache überstanden. Jetzt geht’s ab in den Urlaub, etwas später als geplant.

VON CHRISTIAN WILP am 29. Juli 2026 4 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor und lebt in Berlin. 

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Urlaubsreif scheint Merz längst zu sein. Miese Umfragewerte der Partei, noch schlechtere Beliebtheitswerte des Kanzlers. Noch nie ist ein Regierungschef in Deutschland in solch einem Tempo abgestürzt. Selbst Vorgänger Olaf Scholz, von Merz seinerzeit als „Klempner der Macht“ verspottet, stand am Ende seiner Ampelzeit besser da.

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Urban Will | Mi., 29. Juli 2026 - 19:36

Untergang geweihte Wrack) ragt bereits mit dem Heck aus dem Wasser, aber die Kapelle spielt munter weiter.
Der Chef ist guter Dinge, hat er doch gerade ein paar Leichtmatrosen durch andere ersetzt. Ach, was soll das Murren unter Deck, das Boot fährt doch noch und es geht einfach weiter.

Nicht einen Tag war Merz diesem Amt gewachsen, sein stupides „Links ist vorbei!“ am Wahlabend, das lächerliche „Rambo Zambo!“ (nicht mal das wording bekam er hin).
Das ganze Land und die CDU selbst wissen es, nur Merz halt nicht.

Ich mag den Sommer, aber ich freue mich auf den Herbst. Und dass es bald vorbei ist mit diesem unfähigen Wortbrecher.

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