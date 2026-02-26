- Pinocchio und die Angst
Viele Bürger äußern sich zu bestimmten politischen Themen lieber nicht. Doch wenn es Mut erfordert, abweichende Meinungen zu äußern, gerät der Kern demokratischer Freiheit unter Druck. Die Einstellung des Pinocchio-Verfahrens ändert daran wenig.
Ein Bürger tituliert Bundeskanzler Merz auf Facebook als Pinocchio. Die fatale Folge: ein Ermittlungsverfahren wegen Politikerbeleidigung. Die gute Nachricht: Der Staatsanwalt hat das Verfahren prompt eingestellt. Die zutreffende Begründung: Es liegt keine Beleidigung vor. Ende gut, alles gut? Ganz sicher nicht. Es bleibt eine brennende Frage: Wie kann es sein, dass Polizei und Staatsanwaltschaft wegen einer solchen Lappalie überhaupt ermitteln – und dadurch Bürger einschüchtern?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.