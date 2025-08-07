Lindner
Zerstörtes Wahlplakat der FDP

Ende der Schonzeit Die Dürr-FDP am Abgrund

Bei der jüngsten Bundestagswahl hat die FDP den Wiedereinzug zum zweiten Mal verfehlt. Im Anschluss an einen hektischen, unorganisierten Wahlkampf. Nur: Dieses Mal hat die Partei keinen Christian Lindner mehr, der den Karren aus dem Dreck zieht.

VON HANS MARTIN ESSER am 7. August 2025 8 min

Hans Martin Esser ist Diplom-Ökonom und Publizist. Im März 2023 erscheint sein Buch „Polemik. Ein philosophischer Beipackzettel“.

Im Jahr 2013 gaben Rainer Brüderle und Philipp Rösler ein dysfunktionales Wahlkampf-Tandem ab – und kassierten nach einer Legislaturperiode an der Seite von Angela Merkel, die ihnen die Butter auf dem Brot nicht gönnte, eine krachende Wahlniederlage für die FDP. Zwei Drittel der Wähler gingen damals verloren. Christian Lindner hatte sich bereits 2011 abgewandt, da er offensichtlich mit dem neuen Parteivorsitzenden Rösler nicht gut konnte, und war in die Landespolitik gegangen, wo er als agiler Politiker die Neuwahlen 2012 in NRW gegen jede Vorhersage erzwang. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. 

Nach dem Brexit 2016 lancierte Lindner, mittlerweile FDP-Parteivorsitzender, dann eine Kampagne: Mit einem gemieteten Truck fuhr die FDP durch Londons Innenstadt und wies darauf hin, dass Investoren gern auch nach Deutschland, also in die von Großbritannien verlassene EU, kommen sollten. Dieser lustige Scoop brachte sogar die internationale Presse dazu, über die Partei zu berichten. 

