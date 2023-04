Die Ampel-Regierung plant eine Ausweitung des neuen Selbstbestimmungsgesetzes. Bislang war vorgesehen, dass jeder sein Geschlecht selbst wählen und ändern kann. Wie aus einem internen Schreiben des Kanzleramts hervorgeht, das Cicero exklusiv vorliegt, soll in Zukunft auch Menschen geholfen werden, die an einer „diskriminierenden Alterszuschreibung“ leiden. „Künftig kann jeder seine offizielle Altersangabe frei wählen“, heißt es in dem Eckpunktepapier der Regierung. Auf diese Änderung hatten sich SPD, FDP und Grüne beim Koalitionsgipfel geeinigt.

Der Jahrgang eines Menschen darf künftig nicht mehr erfragt oder verpflichtend angegeben werden. Auch in Ausweisdokumenten wird künftig nicht mehr automatisch das so genannte biologische Geburtsjahr vermerkt, also jenes Jahr, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Vielmehr könne der Jahrgang selbst gewählt und geändert werden, heißt es in dem Papier.

Die freie Entfaltung des Individuums

Das federführende Familienministerium bestätigte auf Anfrage von Cicero entsprechende Überlegungen. „Das Alter ist zu lange schon zur Klassifizierung von Menschen missbraucht worden“, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) dem Cicero. Bürgerliche Klischeevorstellungen seien mit bestimmten Altersangaben verknüpft worden und für die freie Entfaltung des Individuums entsprechend einschränkend gewesen, so die Politikerin.



Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung hatte zuvor schon Altersdiskriminierung zu einem zentralen Thema ihrer Amtszeit gemacht. Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sprachen sich für drastische Maßnahmen aus. Denn Umfragen würden zeigen: Millionen Menschen erleben täglich Altersdiskriminierung. Gut ein Fünftel der Befragten, die in den letzten Jahren Diskriminierung erlebt haben, berichtet von solchen Benachteiligungen. Negative Stereotype und fragwürdige Rollenklischees gegenüber älteren Menschen führen zu Benachteiligungen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt und im Alltag.

Diskriminierungsmerkmal „Lebensalter“

Deswegen hat die Regierung beschlossen, neben der freien Alterwahl auch das Grundgesetz zu ändern und das Diskriminierungsmerkmal „Lebensalter“ in Artikel 3 der Verfassung zu verankern. „Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, leiden ein Leben lang“, erklärt die Psychologin Methusala Junge, vom Potsdamer Institut für Transitionsforschung. Deswegen sei es so wichtig, dass jeder nicht nur sein Geschlecht, sondern auch sein Alter frei wählen und auch beliebig wechseln könne.

Die Zuschreibung von einem bestimmten Alter und den damit zusammenhängenden Klischeebildern könne zu Depression, Aggression, aber auch Antriebslosigkeit führen. Viele Menschen würden sich zum Beispiel im Frühling jünger fühlen, dennoch müssten sie sich auf dem Arbeitsmarkt, aber auch bei der Partnersuche mit der belastenden Altersangabe „Jahrgang 1970“ herumschlagen. Genauso würde aber auch die Jugend diskriminiert. Jemand, der „biologisch“ 17 sei, könne sich sehr wohl klüger und weiser fühlen, als ein konventionell determiniert 40-Jähriger, so Wissenschaftlerin Junge.

Gesetz tritt zum 1. April in Kraft

Der Mediziner und Plastische Chirurg, Prof. Dr. Norman Falter, der an der Humboldt Universität zu Berlin lehrt und dem Expertenkreis „No-Age“ angehört, berichtet von immer mehr Menschen, die gerade durch Fitness und Schönheitsoperationen nicht mehr ihrem so genannten biologischen Alter adäquat zugeordnet werden könnten. „Ein ursprünglich 87-Jähriger mit glatter Haut, muskulösem Äußeren und wachem Geist ist es nicht zuzumuten, in seiner Freizeit als ‚Senior‘ behandelt zu werden“, so der Fachmediziner. Sogar das Mieten eines Autos oder der Besuch von Paragliding-Kursen würden ihm mit dem „Stigma 87“ verwehrt. „Das muss ein Ende haben.“

Die Bundesregierung plant das Gesetz rückwirkend zum 1. April 2023 in Kraft treten zu lassen.