Es ist sehr lange her, dass ich einem aufrechten Sozialdemokraten begegnet bin. Es ist so lange her, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob Herr Leffler aus meinem Heimatdorf tatsächlich die SPD gewählt hat. Aber er, Ostermarsch, Anti-Brokdorf, Friedenskreis, hatte immerhin noch diese spezielle sozialdemokratische Aura. Sie lässt sich nur schwer beschreiben, sie hat etwas Physiognomisches, eine Mischung aus Gerechtigkeitssinn, Unterschicht, trotziger Bildung, Schmerz und Mut.