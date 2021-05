Die Antwort fand ich bei Kelly McGonigal, einer Gesundheitspsychologin, die in Stanford forscht und lehrt, Schwerpunkt Willenskraft. Ihre Bücher und Vorträge sind very witty, und erst mal macht sie dem Publikum klar, dass eiserne Selbstdisziplin, neurobiologisch bedingt, Quatsch ist. Oft liegt das gar nicht daran, dass wir zu schwach sind. Sondern dass wir uns in unserer eigenen erfolgreichen Selbstregulation verheddern. So fallen ja bekanntlich besonders Leute in moralisch hohen Positionen, Priester etwa oder Politiker, gern mal besonders tief. Tugendhaftigkeit, schreibt McGonigal, ist ein Einfallstor für das Lasterhafte. Wer Gutes tut oder auch nur denkt, darf auch sündigen. Man nennt das Moral Licensing, und oft ist es uns nicht mal bewusst.