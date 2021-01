Zuerst habe ich mich über Herzogin Meghan aufgeregt, als sie in der New York Times von ihrer Fehlgeburt erzählte und damit eine Debatte über Fehlgeburten an sich und die Frage, ob man öffentlich darüber reden darf, auslöste. Das auch noch, dachte ich. Ich mag halt die britische Zurückhaltung.

Meghan ist immerhin wie der American Werewolf ins Königshaus eingefallen. Falls jemand den sehr komischen Horrorfilm aus den Achtzigern noch kennt. Er bekam sogar einen Oscar. Fürs Make-up, aber immerhin. Die Verwandlung in den Werwolf – „Fee, Fi, Fo, Fum, I smell the blood of an Englishman“ – gilt bis heute als beste Transformations­szene des Genres.

Nachdem ich mich also gründlich aufgeregt hatte, las ich Meghans Essay und war beeindruckt. Der Text ist traurig und bewegend und außerdem brillant geschrieben. Nebenbei ist er ein genialer Publicity-Schachzug, aber warum nicht? Die Frau ist eben clever. Sie hatte ihr Publikum von vorneherein in der Tasche, Fehlgeburten sind vor allem in der frühen Schwangerschaft sehr häufig, darum sind viele Frauen – und deren Partner – davon betroffen.

Fehlender Adressat Überall schreiben jetzt also Frauen über ihre eigenen traumatischen Fehlgeburten, mit ähnlichem Furor wie damals über #Metoo. Keinem fällt auf, dass diesmal irgendwie der Adressat fehlt. Für die meisten Fehlgeburten ist niemand verantwortlich, kein Dieter Wedel, kein Harvey Weinstein. Nur die Natur. Aber die kann man wohl nicht 23 Jahre lang für ihre Verbrechen gegen Frauen in Haft nehmen.