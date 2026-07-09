- Der Staat will die Väter an den Wickeltisch bringen
Familienministerin Prien will Väter finanziell belohnen, die nach der Geburt eines Kindes beruflich aussetzen. Da spielt der Staat Gouvernante. Die groteske Folge: Papa-Kinder sind der Regierung mehr wert als Mama-Kinder.
Eine Analyse aller politischen Reden, Kommentare und Forderungen würde ergeben, dass Frauenförderung und die Gleichstellung der Frau hierzulande zu den Top-Themen zählen. Aber ausgerechnet beim Elterngeld plant die Regierung, die Männer noch stärker zu bevorzugen als bisher. Müttern soll nämlich der Ersatz für ausgefallenes Einkommen nur noch neun statt zwölf Monate lang gezahlt werden, Vätern aber drei statt bisher zwei.
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