- Der blinde Fleck in der Debatte um Schülergewalt
Statistiken des LKA NRW zeigen einen deutlichen Anstieg körperlicher Übergriffe durch Minderjährige – und meist hat die Gewalt einen Migrationshintergrund. Während Ursachen wie soziale Medien oder die Corona-Zeit genannt werden, wird ein Faktor vernachlässigt: das Elternhaus.
An den Schulen geht es immer brutaler zu. Längst sind nicht mehr nur Schüler die Opfer der Schläger und Bullies, sondern auch Lehrer. Laut dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen stieg zwischen 2013 und 2025 die Zahl der Sechs- bis 13-Jährigen, die gewalttätig wurden, um 114 Prozent. Bei den 14- bis 15-Jährigen ging die Zahl immerhin noch um 21,6 Prozent in die Höhe, und in der Unterkategorie der Schüler, die im Ausland geboren wurden, explodierte die Statistik dann völlig. Allein für die Siebtklässler in den Städten Gelsenkirchen, Herten und Marl wird dabei ein Anstieg um 2325 (!) Prozent festgestellt. Es ist also klar, dass die Gewalt massiv zunimmt und dass sie in den meisten Fällen einen Migrationshintergrund hat.
