- Sand im Getriebe
Die Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker ist seit 2005 im Bundestag. Nun hat ihr Einsatz für Menschenwürde und Lebensschutz größere Folgen gehabt. In der Causa Brosius-Gersdorf war sie zuletzt eine der großen Gegenspielern.
Sie bekam viel Applaus, warmen Applaus sogar. Elisabeth Winkelmeier-Becker ist das nicht gewohnt. Normalerweise ist die Rechtspolitikerin in ihrer Fraktion für kritische Einwürfe zuständig, manchmal auch fürs Grundsätzliche. Damit macht man sich nicht nur Freunde.
Doch an diesem Montag im Juli war das anders. Sie erklärte ihren Kollegen von CDU und CSU im großen Fraktionssaal im Reichstag nüchtern und ausführlich, warum die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf für sie als Christdemokratin höchst problematisch sei, mithin unwählbar. Und das Unwahrscheinliche geschah: Die sonst gut geölte Machtmaschine Union geriet ins Stocken. Winkelmeier-Becker aber gewann Zustimmung, weil die Sehnsucht bei einem breiten Spektrum von Abgeordneten nach eigenem Profil und Haltung in den zurückliegenden Wochen groß geworden war.
