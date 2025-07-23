Elisabeth Winkelmeier-Becker
Elisabeth Winkelmeier-Becker: Seit 2005 für den Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I im Bundestag / Foto: dpa

Elisabeth Winkelmeier-Becker im Porträt Sand im Getriebe

Die Rechtspolitikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker ist seit 2005 im Bundestag. Nun hat ihr Einsatz für Menschenwürde und Lebensschutz größere Folgen gehabt. In der Causa Brosius-­Gersdorf war sie zuletzt eine der großen Gegenspielern.

VON VOLKER RESING am 16. August 2025 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Sie bekam viel Applaus, warmen Applaus sogar. Elisabeth Winkelmeier-Becker ist das nicht gewohnt. Normalerweise ist die Rechtspolitikerin in ihrer Fraktion für kritische Einwürfe zuständig, manchmal auch fürs Grundsätzliche. Damit macht man sich nicht nur Freunde.

Doch an diesem Montag im Juli war das anders. Sie erklärte ihren Kollegen von CDU und CSU im großen Fraktionssaal im Reichstag nüchtern und ausführlich, warum die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf für sie als Christdemokratin höchst problematisch sei, mithin unwählbar. Und das Unwahrscheinliche geschah: Die sonst gut geölte Machtmaschine Union geriet ins Stocken. Winkelmeier-Becker aber gewann Zustimmung, weil die Sehnsucht bei einem breiten Spektrum von Abgeordneten nach eigenem Profil und Haltung in den zurückliegenden Wochen groß geworden war.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.