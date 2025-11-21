Elif Eralp im Porträt - Linksextreme will Berlins Bürgermeisterin werden

Elif Eralp will nächstes Jahr Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Seit ihrem Parteieintritt hat sie mit radikaler Sozial- und Wohnungspolitik eine steile Karriere hingelegt. Doch die Juristin mit sozialistischen Ideen könnte selbst für die Hauptstadt zu extrem sein.