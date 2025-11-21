- Linksextreme will Berlins Bürgermeisterin werden
Elif Eralp will nächstes Jahr Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Seit ihrem Parteieintritt hat sie mit radikaler Sozial- und Wohnungspolitik eine steile Karriere hingelegt. Doch die Juristin mit sozialistischen Ideen könnte selbst für die Hauptstadt zu extrem sein.
„Menschen wie ich sollen in diesem Land eigentlich nicht Bürgermeisterin werden“, sagt Elif Eralp in ihrem bisher erfolgreichsten Instagram-Beitrag – und blickt dabei ernst in die Ferne, sanfte Klaviermusik im Hintergrund. Was sie damit meint? Eralps Weg in die Spitzenpolitik war alles andere als selbstverständlich. Ihre Eltern fliehen 1980 vor dem Militärputsch in der Türkei nach München. Als Flüchtlingskind wächst Eralp in Hamburg auf, macht schon früh erste Erfahrungen mit Diskriminierung.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.