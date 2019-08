„Not one more“, skandierten 2.000 Mütter vor dem Capitol in den USA. „Not one more“ – Kein einziger mehr, oder: Kein einziges Mal mehr. Zuvor waren in der Stadt El Paso im US-Bundesstaat Texas 20 Menschen getötet worden und 26 weitere verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Minuten vor seiner Tat veröffentlichte er online ein anti-muslimisches Manifest.

In dem Text bezieht er sich auf den Terroristen von Christchurch, der seinen Anschlag mit einer Helmkamera live-gestreamt hatte. Die New York Times hat im April dieses Jahres recherchiert, wie gut weiße Extremisten weltweit vernetzt sind. Zwischen diesen Attentätern bestehe ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie sehen sich nicht als US-Amerikaner, Kanadier oder Europäer, sondern als Angehörige eines weißen Kollektives, die eine Ideologie teilen.Und sie orientieren sich an dem von Anders Breivik begangenen Massaker an Teilnehmern eines Feriencamps der sozialdemokratischen Partei Norwegens auf der Insel Utoya. Auch Breivik hinterließ ein Manifest, welches gespickt war mit Klagen über die Folgen von Einwanderung und den Islam. Sein Anschlag markierte einen Wendepunkt: Seither nehmen Angriffe von weißen Rassisten stetig zu.

Extremismus, der Nachahmer produziert

Doch nicht nur Breivik inspirierte Nachahmer. Der Schütze von Christchurch orientierte sich an einem Kanadier, der 2017 in Quebec das Feuer in einer Moschee eröffnete. Dieser schrieb seinen Namen auf die Waffen, welche er bei seinem Angriff verwendete. Breivik ging noch einen Schritt weiter und schrieb sogar Hashtags auf seine Waffen.

Weißer Extremismus ist ein Oberbegriff, der nationalistische, rassistische, fremdenfeindliche, antimuslimische und antisemitische Ideologien umfasst. In den USA werden mittlerweile etwa ein Drittel der Angriffe von weißen Extremisten begangen. Die Zahlen basieren auf der Global Terrorism Database. Erin Miller, die die Datenbank verwaltet, sagt: „Es gibt einen gemeinsamen Rahmen für den rechtsextremen Terrorismus oder den innerstaatlichen Terrorismus, der als ‚terrorism lite‘ und nicht als so ernst gilt.“ Dabei könnten Angriffe von Rechtsextremen verheerend sein, wie jetzt der Anschlag von El Paso gezeigt hat.