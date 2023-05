Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Wer in der Hauptstadt einen Bus, eine Trambahn oder eine U-Bahn der Berliner Verkehrsgesellschaft BVG besteigt, wird in diesem Moment ungefragt zu einem politischen Bekenntnis genötigt und unfreiwillig zum Botschafter einer Ideologie: Queer, bunt, vielfältig, schwul, lesbisch, bi und natürlich trans. Möglichst Migrationserfahrung und ein People of Colour, eventuell auch Rollstuhl, bloß nicht irgendwie zu „normal“. Jeder darf sein, aussehen und sich benehmen, wie er will und – so die subkutane Botschaft, der nur zu gerne Folge geleistet wird – mit seiner speziellen Individualität seinen Mitmenschen auch nach Herzenslust auf den Wecker gehen, olfaktorisch herausgefordert oder akustisch per Lautsprecher auf dem Rücken verstärkt, damit das musikalische Talent auch in der letzten Reihe nicht unbeachtet bleibt.

Slogan: „Weil wir dich lieben“ Seit einem Jahr ist die Queer-Vielfalt-Propaganda im wahrsten Sinne des Wortes sogar flächendeckend. Der Slogan „Weil wir dich lieben“ wurde in allen Bussen und U-Bahnen in Form neuer Sitzpolster mit Diversity-Motto eingeführt. Denn: „Wir bewegen ganz Berlin“ - unabhängig von „Alter, Geschlecht, Herkunft, Körperform, physischer Mobilität, Religion“ sowie natürlich „sexueller Ausrichtung“. Eine weitere ästhetische Vollkatastrophe, so der Kommentar des Nachrichtenportals t-online: