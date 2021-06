Verstehen Sie Spaß?

Ein paar Mal bewegte Frau Gaydukova ihre roten Lippen. Einmal, um zu fragen, ob sie „Zeit zum Überlegen“ habe – der Rest war Lächeln in der Psycho-Logik der Übersprungshandlung und hilflose Blicke ins konsternierte Publikum, in dem womöglich einige Ex-Zuschauer der legendären Fake-Sendung Verstehen Sie Spaß? saßen und in ihrer Not auf das postmortale Erscheinen von Kurt Felix und Paola hofften: Bitte lass es nur einen Witz gewesen sein!