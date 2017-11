Autoreninfo

Dr. Jörg Dräger, Jahrgang 1968, studierte Physik und BWL in Hamburg und New York. Von 1996 bis 1998 war er für die Unternehmensberatung Roland Berger in Frankfurt am Main tätig. Anschließend übernahm er die Geschäftsführung des neu gegründeten Northern Institute of Technology. Seit 2008 ist Dräger Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung. Foto: Arne Weychardt