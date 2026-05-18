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Fotomontage / picture alliance / CHROMORANGE | MICHAEL BIHLMAYER

Einwanderung in die Sozialsysteme „Wir müssen uns vom Wahnsinn im Sozialrecht befreien“

Viele Einwanderer richten sich dauerhaft im Sozialsystem ein. Heinrich Alt, Ex-Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, spricht über fehlende Sanktionsmöglichkeiten, den verlorenen Glauben der Leistungserbringer und notwendige Reformen.

INTERVIEW MIT HEINRICH ALT am 18. Mai 2026

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Heinrich Alt ist Sozialdemokrat und war von 2002 bis 2015 Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit.

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