Mehr als 150 Tage dauerte das Sondieren und Verhandeln der prospektiven Koalitionspartner über eine neue Bundesregierung. Nein, die Gespräche waren nicht uninspiriert, wie das „Baukindergeld“ dem verblüfften Publikum überzeugend vor Augen führt. Deutschlands politische Elite weiß, worum es in Deutschland geht und was in Deutschland wirklich wichtig ist. In der Welt war am 17. Januar die lakonische Feststellung zu lesen: „Deutschland wird muslimischer, afrikanischer, auch asiatischer werden, als es heute ist. Dies zu bedauern, ändert nicht die Fakten.“

Diese Fakten spielten beim Sondieren und Verhandeln über eine neue Bundesregierung keine Rolle. Die Multikulturalisierung Deutschlands zählt nicht zu den brennenden, den entscheidenden Themen der neuen Bundesregierung. Das Stichwort Migration erscheint dort lediglich in Form der fortdauernden Zuwanderung, vor allem im Rührstück des Familiennachzugs, den die Grünen mit süßen Bildchen von Flüchtlingskindern propagieren – auf dass der Betrachter gleich sein schlechtes Gewissen aktiviert, sollte ihm auch nur ein einziger kritischer Gedanke zu dieser moralischen Erpressung durch den Kopf gehen.

