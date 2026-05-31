Studenten in Leipzig
Hörsaal an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig / +++ dpa-Bildfunk +++

Einschnitte im Sozialstaat Bafög – Jetzt sind die Studenten dran

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz galt jahrzehntelang als Inbegriff der staatlichen Aufstiegshilfe. Nun wird es nicht an die Inflation angepasst, also de facto gekürzt. Das ist nur ein Teilaspekt des großen Fehlers der deutschen Schulden-Sozial-Politik.

VON MATHIAS BRODKORB am 31. Mai 2026 3 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Die Einschläge kommen näher. Nicht nur bei Pflege, Gesundheit und Rente muss sich Deutschland auf Einschnitte einstellen. Das wird noch viele andere Politikbereiche betreffen. Als Nächstes sind nun die Studenten dran.

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Rainer Mrochen | So., 31. Mai 2026 - 15:08

Wer sich verzockt ist ein Spieler. Nur zu dumm für die, die das Geld erwirtschaften/erarbeiten mit dem gespielt wird. Nach Lesart des Artikels haben wir es also mit Politspielern zu tun. Ein Spieler ist eine Person, die darauf hofft, daß die Chance auf einen Gewinn besteht. Mal eben probieren. Der Begriff ist vielseitig und wird je nach Kontext in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Das derzeitige Theaterstück das diese Politlaienspieler spielen, heisst Kriegstüchtigkeit, Ukraine(r)unterstützung, Migrationskosten, verfehlte "Energiewende", nutzlose Entwicklungshilfekosten, Steuerverschwendung ganz allgemein, Selbstbedienung (Diäten), Gefährdung des Gemeinwohls, gesellschaftlicher Zerfall durch Spaltung selbiger, hingenommener Sozialbetrug, Steuerbetrug (Cum-Ex), usw.
Bafög war da was? Ein echter Substanzbetrag. Die Deutschen, in ihrer Mehrzahl, sind und bleiben Demonstrations und Gleichschritt Trottel für die falsche Sache. Echte Untertanen. Diederich Heßling`s eben.

Hans v. Weissensand | So., 31. Mai 2026 - 15:23

der Studenten an der TU Dresden sind Ausländer, bekommen von denen auch nur 20% BAföG?

Markus Michaelis | So., 31. Mai 2026 - 15:57

Soweit man überhaupt verallgemeinern kann, haben auch die Studenten über lange Zeiten (und bis heute) immer mehr für alle Gruppen gefordert, die als bedürftig gelesen wurden und mit denen allen man solidarisch sein wollte. Als Gegenpol zur Finanzierung des Ganzen hat man stabil Reiche und Unternehmen ausgemacht.

Jetzt müsste man zeigen, dass dort auch wirklich genug für all die nicht verhandelbaren Ansprüche zu holen ist. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, soweit ich sie verstehen kann, ist das vollkommen unrealistisch: es ist bei den Reichen einfach nicht genug zu holen.

Um Verteilungsdiskussionen zwischen all den Gruppen, die man gerne als unverhandelbar bezugsberechtigt sehen würde, wird man wohl nicht drumherum kommen. Wahrscheinlich noch mehr: einige, die man gerne bei den unverhandelbar Bezugsberechtigten hätte, werden auf die Seite der Abgabenpflichtigen rutschen. Welche Gruppen das sein werden ist offen, auszuhandeln, aber einige werden es sein.

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