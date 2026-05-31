- Bafög – Jetzt sind die Studenten dran
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz galt jahrzehntelang als Inbegriff der staatlichen Aufstiegshilfe. Nun wird es nicht an die Inflation angepasst, also de facto gekürzt. Das ist nur ein Teilaspekt des großen Fehlers der deutschen Schulden-Sozial-Politik.
Die Einschläge kommen näher. Nicht nur bei Pflege, Gesundheit und Rente muss sich Deutschland auf Einschnitte einstellen. Das wird noch viele andere Politikbereiche betreffen. Als Nächstes sind nun die Studenten dran.
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