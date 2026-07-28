Trauer nach dem Attentat auf den Berliner CSD
Trauer nach dem Attentat auf den Berliner CSD / picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Nach dem Anschlag auf den CSD Eine verhängnisvolle Liaison

Warum solidarisieren sich Teile der queeren Bewegung mit Kräften, die Homosexuelle in ihren Herkunftsländern verfolgen? „taz“-Redakteur Jan Feddersen über Widersprüche und merkwürdige Bündnisse.

EIN GASTBEITRAG VON JAN FEDDERSEN am 29. Juli 2026

Jan Feddersen

Autoreninfo

Der Journalist Jan Feddersen wurde 1957 in Hamburg geboren. Er arbeitet seit 1996 in Berlin als Redakteur bei der Tageszeitung „taz“ im Ressort Gesellschaft.

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Es ist schon zehn Jahre her. Die Republik diskutierte längst, durchaus angefeuert durch der AfD nahestehende Kräfte, ob es überhaupt stimme, was die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Höhepunkt der Zuwanderung durch Flüchtlinge entschlossen dekretierte: „Wir schaffen das.“ Da saßen in einem queeren, staatlich subventionierten Projekt in Berlin sozialarbeiterisch und künstlerisch tätige Menschen mit vorwiegend schwulen Flüchtlingen zusammen, die sie aufforderten, einfach mal zu malen oder zu zeichnen, was ihnen am meisten Angst bereite. 

Zwei künstlerische Arbeiten missfielen allerdings, denn die beiden jungen Männer hatten auf ihre Zettel nur dieses Wort geschrieben: „Islam“. Das gehe nicht – und ob sie denn wirklich keine Furcht vor Rassismus hätten, denn einfach diese Vokabel in einen ästhetischen Kontext zu bringen, das sei ungünstig. Denn stellte man deren Arbeiten – was ja das Ziel war – aus, nütze das nur den, wie es hieß, „Rechten“.

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Diese Anekdote aus den Wirren der damals schon verdummenden „Welcome“-Kultur steht pars pro toto für ein linkes Verständnis von sozialer und politischer Arbeit in pädagogischer Hinsicht: Der Grund für Abertausende Fluchten, die Angst vor den Regimemördern Assads in Syrien, vor dem Bürgerkrieg im Irak oder vor den Taliban in Afghanistan, wurde außen vor gelassen, ausgeblendet. Denn der Islam, nicht wahr, der ist hierzulande so diskriminiert, so dämonisiert durch völkische und ultrakonservativ-christliche Kräfte, dass die Nennung der Ursache der Fluchten nur Rassismus und Menschenverachtung gegenüber muslimisch geprägten Menschen befördern würde.

Die Wahrung der heterosexuellen Ordnung

Dabei nannten die zwei – einer aus Syrien, der andere aus dem Iran – eine Angst ganz konkreter Qualität: Als schwule Männer, die in ihren Herkunftsländern ihr sexuelles Begehren nicht nur flüchtig in dunklen Ecken ausleben wollten, sich stets ängstigend, Opfer religiöser Sittenwächter zu werden, waren sie von drakonischen Strafen bedroht, bis hin zum Tod, etwa durch den absichtsvoll exekutierten Sturz von Hochhäusern. Es gibt weltweit kein einziges Land, das muslimisch geprägt und – meist autokratisch – regiert wird und zugleich gelebte Homosexualität duldet oder gar toleriert. Der Iran fördert darüber hinaus die Möglichkeit für schwule Männer, sich zu einer weiblichen Transperson machen zu lassen, alle medizinischen und kosmetischen Maßnahmen inklusive – um die heterosexuelle Ordnung zu wahren.

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Und doch haben die in allen westlichen, kapitalistisch, rechtsstaatlich wie ökonomisch verfassten Ländern organisierten Queers exakt diese Länder auf ihrer Sehnsuchtsliste – Staaten, denen sie attestieren, Homo- und Transphobie nur zu kultivieren, weil sie Opfer des Kolonialismus waren und aus deren Perspektive noch immer sind. Dass Israel das einzige Land des Nahen Ostens ist, in dem queere Menschen willkommen sind, gleiche Rechte genießen, nicht vom Tod bedroht sind und menschenrechtlich akkurat sogar Strukturen zur Hilfe für schwule, lesbische und Transpersonen aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland bereithält, hielt die amerikanische Geschlechterforscherin Jasbir Puar nicht davon ab, allein schon den positiven Hinweis auf Israel als „homonationalistisch“ zu geißeln. Das bedeutet: LGBTI*-Rechte seien dort nur etabliert worden, um von rassistischen Politiken der israelischen Regierungen abzulenken; außerdem sei der größte CSD im Mittelmeerraum, nämlich in Tel Aviv, nichts als eine Propagandashow des Apartheidregimes von Benjamin Netanjahu.

Der Weltgeist wird erstritten

Das eint alle queerideologischen Kader weltweit, die ähnlich wie Jasbir Puar – und viele andere – denken: die Denunziation bürgerrechtlich erkämpfter Fortschritte in liberalen Rechtsstaaten, eine verächtlichmachende Haltung gegenüber Staaten, in denen in den vergangenen Jahrzehnten so etwas wie konkrete, lebenspraktisch gesinnte Verbesserungen schwuler, lesbischer und auch trans Lebensverhältnisse gelingen konnten. Nicht als Weltgeister vom Himmel gefallen, um Hegel zu paraphrasieren, sondern erstritten, im Diskurs mit Konservativen, schließlich mit ihnen auch in Gesetzesform gegossen, wie hierzulande die Ehe für alle in den letzten Tagen der Regierung Merkel, im Sommer 2017.

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Mit der Gleichstellung im Personenstandsrecht hätte es sein Bewenden haben können. Schwule Männer und lesbische Frauen nutzen die Ehe inzwischen massenhaft. Gleichgeschlechtlich Liebende ernten in unserem Land nicht überall Sympathie, aber es ist kein automatischer Karriereknick mehr, wenn bekannt wird, dass jemand nicht im heterosexuellen Muster nach Gusto der fünfziger Jahre lebt. Jens Spahn strauchelte nicht wegen seiner Homosexualität, sondern weil er in puncto Leihmutterschaft mit zweierlei Maß maß, einem politischen und einem privaten, also als Doppelmoralist untragbar wurde. Oder Michael Miersch, SPD-Fraktionschef im Bundestag, einst Klaus Wowereit, Ole von Beust, Guido Westerwelle, aktuell als besondere Pointe der Gleichmütigkeit gegenüber Homosexuellen Alice Weidel, die Mitchefin der AfD, lesbisch (nicht: queer), deren sexuelle Orientierung kein Gewicht hat, um sie zu depopularisieren.

Die Umarmung mit den Hamas-Fellows

Aber das sind vielen queerpolitisch orientierten Linken keine Anzeichen für eine Verfriedlichung einer einst durch und durch homophoben Gesellschaft, sondern beweiskräftige Indizien für „Privilegien“. Denn ihnen geht es immer um die Generalerzählungen vom „strukturellen Rassismus“. Sie sprechen selten über Antisemitismus (nicht erst seit dem 7. Oktober 2023), dafür umso mehr über „antimuslimischen Rassismus“, weil das bis dato sicher Fördergelder brachte.

Apropos: 7. Oktober, die Hamas und ihr versuchter Genozid an den Juden in Israel. Ein Höhepunkt der postkolonialen – durchaus inspiriert von der sich inzwischen als „nonbinär“ verstehenden Königin der queerfeministischen Stichworte, Judith Butler, die einst Hamas und Hisbollah als natürliche Verbündete im Kampf gegen den Imperialismus bezeichnete – Mühen war der sogenannte „Dyke March“, alljährlich auch in Berlin das Fest schlechthin für lesbische Sichtbarkeit. Der Marsch kam faktisch einer Verschwisterung lesbischer (das heißt hier auch: transfeministischer) Demonstrantinnen mit propalästinensischen, hier: Hamas-versteherischen Bewohnern Neuköllns gleich. Lesben, die gewöhnlich Männer nicht herzen und umarmen, taten dies – mit Hamas-Fellows mitten im islamischsten Viertel Berlins, in Neukölln.

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Die grellste Blüte jener Szene verkörpert aber die Gruppe, die sich „Queers for Palestine“ nennt und tatsächlich den Glauben an ein queeres Leben in Gaza nicht verlieren will. Und doch musste sie lernen, dass sie unter Palästinensern nicht geschätzt wird. Man möchte sie bei Demonstrationen nicht dabeihaben. Das war kränkend, ebenso, dass die Gaza-Flottille (Galionsfigur: Greta Thunberg) und ihre queeristischen Teile nicht zueinanderfinden konnten – ein muslimischer Teilnehmer wünschte ausdrücklich, dass Queeres auf dem Weg nach Palästina keinen Platz haben könne.

Falsche Sanftheit

Im Grunde, um ein Wort des Gelehrten Jan-Philipp Reemtsma zu paraphrasieren, der dies im Hinblick auf die linksterroristische RAF geprägt hatte, geht es darum: Queere Aktivisten sind, in Allianz mit Islamisten und Linksextremen, unbegabt, ein gewöhnliches bürgerliches Leben in Angriff zu nehmen. Sie fühlen sich wie Che Guevaras und wähnen sich im Recht. In Wahrheit sind sie eine krasse Minderheit bei den großen CSD-Paraden. Weil sie aber in den Funktionärsschichten deutlich präsent sind, hat das allgemeine Publikum den Eindruck, alle Queers seien so. Die Funktionäre und Interpreten dieser Paraden sind medial gut vernetzt, auch in die linken Parteien hinein.

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Es könnte Zeit sein, dass die Schwulen, Lesben und Transpersonen in den bürgerlichen Parteien – und zu diesen möge sich auch die SPD zählen, ohne dass dies ehrabschneiderisch gemeint ist – dem scheinrevolutionären Aktivismus etwas entgegensetzen, praktisch wie intellektuell. Die aktuellen Curricula der Hochschulen, ob in der Pädagogik oder in der Sozialen Arbeit, begünstigen die Ausbildung von Menschen, die wenig von westlicher Freiheit halten, dafür umso mehr von Sanftheit und Augenzudrücken bei jenen, die in unser Land gelangen und erzählt bekommen, dass es hier mies und fies sei. Das ist wenig zukunftsverheißend.

Willkommen geheißen fühlten sich dann auch besser all jene Lesben, Schwulen und Transpersonen, die aus den queerhorriblen Ländern zu uns flüchten konnten – und nicht mehr in eins gesetzt würden mit jenen, die ihnen nach dem Leben trachteten.

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Und im Grunde will ich es auch gar nicht wissen. Sie sollen ihre Vorlieben ausleben, ohne kriminaiisiert zu werden, aber sie sollen bitte schön uns übrigen Menschen in Ruhe lassen. Jedwede Hervorhebung dieser Lebensweise ist mir suspekt, ich toleriere sie, verlange aber dasselbe von ihnen. Friedliche Koexistenz also. Und die sensationsgeilen Medien sollen aufhören uns "Normale" ("wer ist schon normal") belehren oder mit diesbezüglichen Meldungen aus der "queeren" Welt "füttern" zu wollen. Ich zitiere zum Schluss einen belasteten Spruch "jedem das seine". Ohne ideologische Wertung, nur weil die Worte passen.

Walter Bühler | Mi., 29. Juli 2026 - 11:22

... Journalisten hervortreten, in diesem Falle Herr Feddersen.

Ich persönlich erinnere mich noch sehr gerne an Klaus Hartung.

Mögen es noch mehr werden!
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Wie Herr Feddersen im Bereich der LBQTIA, so glaube ich, dass überall, in der gesamten Gesellschaft, die Profi-Ideologen die Ursache der meisten Probleme sind.

Profi-Ideologen oder Funktionäre missbrauchen ihre jeweilige Ideologie zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes, und daher inszenieren sie sich medial gerne als besonders eifrige "Aktivisten" der Ideologie.

"Queere Aktivisten sind, in Allianz mit Islamisten und Linksextremen, unbegabt, ein gewöhnliches bürgerliches Leben in Angriff zu nehmen. Sie fühlen sich wie Che Guevaras und wähnen sich im Recht. In Wahrheit sind sie eine krasse Minderheit ... Weil sie aber in den Funktionärsschichten deutlich präsent sind, hat das ... Publikum den Eindruck, alle Queers seien so. Die Funktionäre ... sind medial gut vernetzt, auch in die linken Parteien hinein."

Das glaube ich auch.

... müssen mir persönlich durch ihre konkreten Taten nachweisen, dass sie wirklich eine Moral und besitzen und nicht nur aus primitivem Eigeninteresse handeln.

Dieser Misstrauensvorschuss gegenüber Funktionären ist meiner Erfahrung nach notwendig, während ich anderen Menschen in Sachen Moral durchaus einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen kann.

Aus den ideologischen Phrasen, die Funktionäre gewöhnlich in die Öffentlichkeit tröten, ergibt sich nämlich keinerlei glaubwürdige Information über die Moral des Funktionärs.

Klaus Elbert | Mi., 29. Juli 2026 - 11:29

KI sagt dazu folgendes:
Die Behauptung, kein einziges muslimisches Land dulde Homosexualität, ist rechtlich falsch, da Länder wie Albanien, Bosnien, Jordanien oder die Türkei homosexuelle Handlungen erlauben. Richtig ist jedoch, dass die gesellschaftliche Toleranz in fast allen muslimisch geprägten Ländern im globalen Vergleich sehr niedrig ist und offenes queeres Leben mit erheblichen sozialen Risiken verbunden bleibt.

Zur Homosexualität in islamischen Staaten. Ich erinnerte mich an einen vor zig Jahren sehr interessanten TV-Beitrag, welcher heute vermutlich nie und nimmer ausgestrahlt würde. Darin behandelte man das Thema "Knabenliebe", wie sie z.B. griechischen oder anderen antiken Kulturen gang und gäbe war und nicht zu sozialen Konflikten führte.Begründet auch dadurch, dass z.B. Krieger in Ermangelung weiblicher Sexualpartner bei langer Abwesenheit eine Paarung mit einem Kameraden eingingen.Lange her und heute undenkbar? Dachte ich auch;). Bis man auf eine bis heute natürlich tabuisierte Form der Knabenliebe zu sprechen kam, die sich im afghanischen "Bacha Bazi" nennt was so viel wie Knabenspiel heißt.Von wohlhabenden o. einflussreichen Männern wie es da heißt in Mädchenkleider gesteckt u. missbraucht,von der Vortaliban-Regierung offiziell verboten u. auch von den Taliban zwar unter Strafe gestellt wäre dies aber im Verborgenen durchaus auch heute noch präsent. Genau wie die sonstigen Kinderehen.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 29. Juli 2026 - 11:58

Mal sehen, wie lange sie noch für die taz schreiben dürfen Herr Feddersen. Und ich kann Ihnen aus meiner Sicht sagen, warum ein Teil dieser verdrehten Menschen so reagiert. Sie wissen es selber nicht. Sie wollen einfach nur ihre eigene Vorstellungen ihres ganz persönlich empfundene Lebensvorstellung mit aller Gewalt, gegen jede Vernunft und Logik, unter Missachtung jeglicher biologischer Vorgaben und der Naturgesetze ausleben. Dafür wird alles und jeder geopfert und dafür riskieren sie am Ende des Tages, selber Opfer zu werden und ihr Leben genommen zu bekommen. Mit dem berühmten gesunden Menschenverstand lässt sich das nicht erklären. Eigentlich begehen sie gerade Suizid auf Raten, aber sie wissen es nicht.

Heidemarie Heim | Mi., 29. Juli 2026 - 12:26

Ein date mit dem eigenen oder möglichen späteren Henker? Gern doch! Und Beispiele wie das am Anfang erwähnte für alles was nicht ins linke oder islamische Weltbild passt gibt es doch seit 2015 wahrscheinlich Tausende, die man mit voller Absicht der Öffentlichkeit wohlweislich vorenthält. Da muss ein Flüchtling gar nicht schwul oder sonst was sein, es reicht seinen Mitbewohnern im Aufnahme-Housing aus ihm "Mores zu lehren", sollte er irgend was kritisches über die Religion ablassen oder nix gegen Juden haben, um als Ausnahmeerscheinung zu gelten und aus dem illustren Kreis notfalls mit Gewalt befördert zu werden.Verdächtig auch diejenigen unter ihnen,die sich um Integration bemühen indem sie ihren Spracherwerb forcieren o. miese Arbeiten aufnehmen wie bei diversen Paketdiensten. Oder eine Lehrstelle antreten, an der sie dann dort zuverlässig angetroffen, u.U. den Abschiebeflug pünktlich erreichen.Und wie es sich in Israel als LGBTusw. leben lässt,habe ich schon vor Jahren geschrieben.

Wolfgang Borchardt | Mi., 29. Juli 2026 - 12:26

dass der Fokus auf "Rechts" bleibt. Dem Vernehmen nach hat Berlin die Mittel gegen "Rechts" aufgestockt, die gegen Linksextremismus abgeschmolzen. Dass Linke für Vielfalt eintreten, ist pure Heuchelei. Gerade ihre Verbindung zum diktatorischen Islam belegt das. Das vermeintlich merkwürdige Verhältnis der queren Szene zum Islam (es wird gar versucht, die Terrorakte den "Rechten" anzulasten) könnte mindestens zum Teil daraus erklärt werden, dass wirklich Betroffene an diesen woken Aufmärschen nicht teilnehmen oder diese sogar ablehnen

Markus Michaelis | Mi., 29. Juli 2026 - 12:31

Achtung, jetzt wird es mal wieder ziemlich scharf. Liegt das Ganze nicht tief im Menschen verankert. Menschen brauchen Gerechtigkeit und irgendwo wird die immer verletzt, weil jeder etwas anderes darunter versteht. Menschen brauchen auch ein klares, verlässliches Weltbild, eine Wahrheit, obwohl jedes Weltbild immer eine kontingente Projektion in mehr oder weniger zufällig entstandene Begriffslandschaften hinein ist.

Die Beispiele, dass man in Gruppen von Wahrheiten und diesen angetanen Ungerechtigkeiten ergriffen ist, scheinen mir so allgegenwärtig, dass es fast schwierig ist Beispiele zu finden, die nicht auf diese Weise überdreht werden. Volk, Vaterland, Ehre wurden in Massenbewegungen blind überdreht aber unsere Gesellschaft (ich meine die Mitte) macht es mit ihren Fetischen heute graduell aber nicht grundsätzlich besser. Sind in diesem Sinne die Queers for Palestine nicht einfach der etwas ausgeprägtere Normalfall als eine große Besonderheit?

Urban Will | Mi., 29. Juli 2026 - 13:42

mittlerweile so programmiert, dass sie manche Foristen bei manchen Themen grundsätzlich zensiert, auch wenn sie nur ganz harmlos kritisieren. Nicht ein "böses" Wort stand in meinem Zensur-bereinigten Beitrag und trotzdem flog er raus.
Liebe Leute, was ist nur los hier.

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