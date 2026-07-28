Es ist schon zehn Jahre her. Die Republik diskutierte längst, durchaus angefeuert durch der AfD nahestehende Kräfte, ob es überhaupt stimme, was die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Höhepunkt der Zuwanderung durch Flüchtlinge entschlossen dekretierte: „Wir schaffen das.“ Da saßen in einem queeren, staatlich subventionierten Projekt in Berlin sozialarbeiterisch und künstlerisch tätige Menschen mit vorwiegend schwulen Flüchtlingen zusammen, die sie aufforderten, einfach mal zu malen oder zu zeichnen, was ihnen am meisten Angst bereite.

Zwei künstlerische Arbeiten missfielen allerdings, denn die beiden jungen Männer hatten auf ihre Zettel nur dieses Wort geschrieben: „Islam“. Das gehe nicht – und ob sie denn wirklich keine Furcht vor Rassismus hätten, denn einfach diese Vokabel in einen ästhetischen Kontext zu bringen, das sei ungünstig. Denn stellte man deren Arbeiten – was ja das Ziel war – aus, nütze das nur den, wie es hieß, „Rechten“.

Diese Anekdote aus den Wirren der damals schon verdummenden „Welcome“-Kultur steht pars pro toto für ein linkes Verständnis von sozialer und politischer Arbeit in pädagogischer Hinsicht: Der Grund für Abertausende Fluchten, die Angst vor den Regimemördern Assads in Syrien, vor dem Bürgerkrieg im Irak oder vor den Taliban in Afghanistan, wurde außen vor gelassen, ausgeblendet. Denn der Islam, nicht wahr, der ist hierzulande so diskriminiert, so dämonisiert durch völkische und ultrakonservativ-christliche Kräfte, dass die Nennung der Ursache der Fluchten nur Rassismus und Menschenverachtung gegenüber muslimisch geprägten Menschen befördern würde.

Die Wahrung der heterosexuellen Ordnung

Dabei nannten die zwei – einer aus Syrien, der andere aus dem Iran – eine Angst ganz konkreter Qualität: Als schwule Männer, die in ihren Herkunftsländern ihr sexuelles Begehren nicht nur flüchtig in dunklen Ecken ausleben wollten, sich stets ängstigend, Opfer religiöser Sittenwächter zu werden, waren sie von drakonischen Strafen bedroht, bis hin zum Tod, etwa durch den absichtsvoll exekutierten Sturz von Hochhäusern. Es gibt weltweit kein einziges Land, das muslimisch geprägt und – meist autokratisch – regiert wird und zugleich gelebte Homosexualität duldet oder gar toleriert. Der Iran fördert darüber hinaus die Möglichkeit für schwule Männer, sich zu einer weiblichen Transperson machen zu lassen, alle medizinischen und kosmetischen Maßnahmen inklusive – um die heterosexuelle Ordnung zu wahren.

Und doch haben die in allen westlichen, kapitalistisch, rechtsstaatlich wie ökonomisch verfassten Ländern organisierten Queers exakt diese Länder auf ihrer Sehnsuchtsliste – Staaten, denen sie attestieren, Homo- und Transphobie nur zu kultivieren, weil sie Opfer des Kolonialismus waren und aus deren Perspektive noch immer sind. Dass Israel das einzige Land des Nahen Ostens ist, in dem queere Menschen willkommen sind, gleiche Rechte genießen, nicht vom Tod bedroht sind und menschenrechtlich akkurat sogar Strukturen zur Hilfe für schwule, lesbische und Transpersonen aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland bereithält, hielt die amerikanische Geschlechterforscherin Jasbir Puar nicht davon ab, allein schon den positiven Hinweis auf Israel als „homonationalistisch“ zu geißeln. Das bedeutet: LGBTI*-Rechte seien dort nur etabliert worden, um von rassistischen Politiken der israelischen Regierungen abzulenken; außerdem sei der größte CSD im Mittelmeerraum, nämlich in Tel Aviv, nichts als eine Propagandashow des Apartheidregimes von Benjamin Netanjahu.

Der Weltgeist wird erstritten

Das eint alle queerideologischen Kader weltweit, die ähnlich wie Jasbir Puar – und viele andere – denken: die Denunziation bürgerrechtlich erkämpfter Fortschritte in liberalen Rechtsstaaten, eine verächtlichmachende Haltung gegenüber Staaten, in denen in den vergangenen Jahrzehnten so etwas wie konkrete, lebenspraktisch gesinnte Verbesserungen schwuler, lesbischer und auch trans Lebensverhältnisse gelingen konnten. Nicht als Weltgeister vom Himmel gefallen, um Hegel zu paraphrasieren, sondern erstritten, im Diskurs mit Konservativen, schließlich mit ihnen auch in Gesetzesform gegossen, wie hierzulande die Ehe für alle in den letzten Tagen der Regierung Merkel, im Sommer 2017.

Mit der Gleichstellung im Personenstandsrecht hätte es sein Bewenden haben können. Schwule Männer und lesbische Frauen nutzen die Ehe inzwischen massenhaft. Gleichgeschlechtlich Liebende ernten in unserem Land nicht überall Sympathie, aber es ist kein automatischer Karriereknick mehr, wenn bekannt wird, dass jemand nicht im heterosexuellen Muster nach Gusto der fünfziger Jahre lebt. Jens Spahn strauchelte nicht wegen seiner Homosexualität, sondern weil er in puncto Leihmutterschaft mit zweierlei Maß maß, einem politischen und einem privaten, also als Doppelmoralist untragbar wurde. Oder Michael Miersch, SPD-Fraktionschef im Bundestag, einst Klaus Wowereit, Ole von Beust, Guido Westerwelle, aktuell als besondere Pointe der Gleichmütigkeit gegenüber Homosexuellen Alice Weidel, die Mitchefin der AfD, lesbisch (nicht: queer), deren sexuelle Orientierung kein Gewicht hat, um sie zu depopularisieren.

Die Umarmung mit den Hamas-Fellows

Aber das sind vielen queerpolitisch orientierten Linken keine Anzeichen für eine Verfriedlichung einer einst durch und durch homophoben Gesellschaft, sondern beweiskräftige Indizien für „Privilegien“. Denn ihnen geht es immer um die Generalerzählungen vom „strukturellen Rassismus“. Sie sprechen selten über Antisemitismus (nicht erst seit dem 7. Oktober 2023), dafür umso mehr über „antimuslimischen Rassismus“, weil das bis dato sicher Fördergelder brachte.

Apropos: 7. Oktober, die Hamas und ihr versuchter Genozid an den Juden in Israel. Ein Höhepunkt der postkolonialen – durchaus inspiriert von der sich inzwischen als „nonbinär“ verstehenden Königin der queerfeministischen Stichworte, Judith Butler, die einst Hamas und Hisbollah als natürliche Verbündete im Kampf gegen den Imperialismus bezeichnete – Mühen war der sogenannte „Dyke March“, alljährlich auch in Berlin das Fest schlechthin für lesbische Sichtbarkeit. Der Marsch kam faktisch einer Verschwisterung lesbischer (das heißt hier auch: transfeministischer) Demonstrantinnen mit propalästinensischen, hier: Hamas-versteherischen Bewohnern Neuköllns gleich. Lesben, die gewöhnlich Männer nicht herzen und umarmen, taten dies – mit Hamas-Fellows mitten im islamischsten Viertel Berlins, in Neukölln.

Die grellste Blüte jener Szene verkörpert aber die Gruppe, die sich „Queers for Palestine“ nennt und tatsächlich den Glauben an ein queeres Leben in Gaza nicht verlieren will. Und doch musste sie lernen, dass sie unter Palästinensern nicht geschätzt wird. Man möchte sie bei Demonstrationen nicht dabeihaben. Das war kränkend, ebenso, dass die Gaza-Flottille (Galionsfigur: Greta Thunberg) und ihre queeristischen Teile nicht zueinanderfinden konnten – ein muslimischer Teilnehmer wünschte ausdrücklich, dass Queeres auf dem Weg nach Palästina keinen Platz haben könne.

Falsche Sanftheit

Im Grunde, um ein Wort des Gelehrten Jan-Philipp Reemtsma zu paraphrasieren, der dies im Hinblick auf die linksterroristische RAF geprägt hatte, geht es darum: Queere Aktivisten sind, in Allianz mit Islamisten und Linksextremen, unbegabt, ein gewöhnliches bürgerliches Leben in Angriff zu nehmen. Sie fühlen sich wie Che Guevaras und wähnen sich im Recht. In Wahrheit sind sie eine krasse Minderheit bei den großen CSD-Paraden. Weil sie aber in den Funktionärsschichten deutlich präsent sind, hat das allgemeine Publikum den Eindruck, alle Queers seien so. Die Funktionäre und Interpreten dieser Paraden sind medial gut vernetzt, auch in die linken Parteien hinein.

Es könnte Zeit sein, dass die Schwulen, Lesben und Transpersonen in den bürgerlichen Parteien – und zu diesen möge sich auch die SPD zählen, ohne dass dies ehrabschneiderisch gemeint ist – dem scheinrevolutionären Aktivismus etwas entgegensetzen, praktisch wie intellektuell. Die aktuellen Curricula der Hochschulen, ob in der Pädagogik oder in der Sozialen Arbeit, begünstigen die Ausbildung von Menschen, die wenig von westlicher Freiheit halten, dafür umso mehr von Sanftheit und Augenzudrücken bei jenen, die in unser Land gelangen und erzählt bekommen, dass es hier mies und fies sei. Das ist wenig zukunftsverheißend.

Willkommen geheißen fühlten sich dann auch besser all jene Lesben, Schwulen und Transpersonen, die aus den queerhorriblen Ländern zu uns flüchten konnten – und nicht mehr in eins gesetzt würden mit jenen, die ihnen nach dem Leben trachteten.