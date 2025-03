Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Daniel Gräber:

Als Robert Habeck am 8. Dezember 2021 seine Antrittsrede hielt, schwor er die Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine historische Mission ein: „Wenn wir dann im Jahr 2040 zurückblicken und tatsächlich sagen, Deutschland ist (…) den großen Schritt gegangen, hat gezeigt, wie eine große Volkswirtschaft gleichzeitig aus Atom- und Kohlestrom aussteigen kann, und trotzdem die Märkte der Zukunft erfolgreich mitbespielen kann, Wohlstand und gute Arbeit im Land gehalten wurden, das erfolgreich zu bestehen, das wird dann tatsächlich ein kleiner Schriftzug in dem Geschichtsbuch dieser Republik sein, an dem wir dann schreiben können.“

Nun wird Habeck sein Amt wohl vorzeitig aufgeben müssen. Und sein Eintrag in die Geschichtsbücher wird anders ausfallen, als er es sich erträumt hatte. Deutschlands Wirtschaft hängt in der Rezession, in vielen Branchen herrscht Krisenstimmung. Ein entscheidender Grund dafür ist die zum Scheitern verurteilte Idee, gleichzeitig aus Atom- und Kohle­strom auszusteigen.