Einbürgern: So lautet das Zauberwort. Es öffnet, wie man das von Zauberwörtern nun mal erwartet, eine Tür – die Tür zum ersehnten Ziel, zwar nicht gerade ins Paradies, aber immerhin nach Deutschland, was so manchen Migranten paradiesisch vorkommen muss, haben sie doch riskante Reisewege hinter sich, häufig in kaum seetüchtigen Booten übers lebensgefährliche Meer. Was man nicht alles auf sich nimmt, um möglichst zügig Deutscher zu werden!

Jetzt soll das Sesam-öffne-Dich noch rascher wirken: Schon nach fünf Jahren, statt wie bisher nach acht, ist gemäß Plänen der Ampelregierung die Mutation vom Migranten zum Mitbürger möglich, für ehrenamtlich Engagierte sogar nach drei Jahren, ebenso für beruflich Erfolgreiche. Die Fristen sind abgesessen, ehe man sich’s versieht. Deutschland, offenes Land. Deutschland, gelobtes Land.