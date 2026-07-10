Kai Wegner
Kai Wegner gibt seinen Rückzug bekannt / picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Ein Rücktritt der ausführlichen Art Kai Wegner am Ende des Weges

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner gibt nach wachsendem Druck aus den eigenen Reihen auf und verzichtet auf eine erneute Spitzenkandidatur. 73 Tage vor der Wahl muss die Berliner CDU nun einen Nachfolger präsentieren – sonst droht ein Linksbündnis in der Hauptstadt.

VON CHRISTIAN WILP am 10. Juli 2026 4 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist freier Autor in Berlin.

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Man hat in Berlin schon andere Rücktritte erlebt. Politiker, die ein knappes Statement verlesen, um dann vor den Fragen regelrecht zu fliehen. Der (noch) Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, hat es anders gemacht. Er trägt seine Beweggründe vor, vergisst nicht, eine aus seiner Sicht erfolgreiche Bilanz zu ziehen, und steht dann für Fragen gern zur Verfügung. „Ich ärgere mich am meisten“, sagt er wiederholt. Und man glaubt es ihm sofort.

Der große Blackout im Südwestens Berlins Anfang Januar hat auch beim Bürgermeister für einen Blackout gesorgt. „Ich habe in der Tat um 8.08 Uhr begonnen, die Telefonate zu führen“, sagte Wegner am 7. Januar im Fernsehstudio von Welt TV. Dieser Satz wurde ihm letztlich zum Verhängnis. Heute wissen wir, vor 12.45 Uhr führte Wegner an dem ersten Tage der Krise, dem 3. Januar, kein einziges dienstliches Telefonat, nur per Textnachrichten hielt er Kontakt nach außen. „Das war ein Fehler, großer Mist“, sagte Wegner, „sonst würde ich jetzt nicht vor ihnen stehen.“ In der Sache habe er sich nichts vorzuwerfen. Anderthalb Tage früher als ursprünglich prognostiziert sei Berlin wieder vollständig ans Netz gegangen.

Am Nachmittag wurde der Druck offensichtlich zu groß

Warum dann der Rückzieher? „Weil ich mit den Themen nicht mehr durchdringe“, musste Wegner feststellen, der noch Stunden zuvor beim Hissen der Regenbogenflagge vor dem Roten Rathaus nicht etwa zur Diversität der Stadt befragt wurde, sondern nur zu seiner zweifelhaften Krisenkommunikation. „Deshalb ziehe ich die Konsequenzen und stehe für das Amt des Spitzenkandidaten nicht mehr zur Verfügung.“ Letztlich gestürzt wurde der CDU-Politiker durch den schwindenden Rückhalt in den eigenen Reihen. Der, durchaus umstrittene, Vorsitzende der Berliner Jungen Union, Harald Burkart, hatte offen den Rückzug Wegners gefordert, der Unternehmer und Investor Christian Miele, Spross der Waschmaschinen-Dynastie, war einer der Initiatoren einer Unterschriftenaktion mit dem gleichen Ziel.

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Wegner hatte gegenüber Vertrauten noch am Morgen erklärt, erneut antreten zu wollen; am Nachmittag dann wurde der Druck offensichtlich zu groß. Das Amt sei eine große Ehre für ihn gewesen, er habe „rund um die Uhr und mit großer Leidenschaft“ Politik für die Berliner gemacht. Aus Sicht des Regierenden auch mit großem Erfolg. Er habe, nach 25 Jahren des bloßen Debattierens, endlich eine Verwaltungsreform auf den Weg gebracht, die Bürgerämter reformiert, der Polizei den nötigen Rückhalt gegeben und das jüdische Leben in der Stadt geschützt. „Mein Handy steht nicht mehr still“, sagte Wegner. Viele drückten ihr Bedauern aus. „Ich wollte ein guter Bürgermeister sein.“

Als Favorit gilt Stefan Evers, der Senator für Finanzen

In CDU-Kreisen wird nun versucht, möglichst umgehend einen neuen Spitzenkandidaten zu nominieren, schließlich finden in 73 Tagen, am 20. September, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt. Als Favorit gilt Stefan Evers, der Senator für Finanzen sowie seit April zusätzlich auch für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Kreisvorsitzenden haben sich nach dpa-Informationen für den stellvertretenden Bürgermeister ausgesprochen, der in Paderborn aufgewachsen ist und seit Jahrzehnten in der Hauptstadt lebt. Noch an diesem Abend soll eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen werden, die der Landesvorstand dann formell absegnen müsste.  

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Wegner hat angekündigt, an der Versammlung teilnehmen zu wollen. Er werde sich künftig wieder verstärkt um seinen eigenen Wahlkreis in Spandau kümmern und stehe für künftige Aufgaben, sollte es erwünscht sein, gern zur Verfügung. Vor allem gehe es darum, ein Linksbündnis und einen Sieg der Linksextremisten in Berlin zu verhindern. Man könnte es auch anders formulieren: Ausgerechnet in der ehemaligen Mauerstadt könnte die ehemalige SED die Macht übernehmen. 

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Thomas Hechinger | Fr., 10. Juli 2026 - 17:19

Der Super-GAU für die Berliner CDU. Hätte, wie es sich gehört, Kai Wegner schon im Januar die Konsequenzen aus seinem Versagen gezogen, stünden die Berliner CDU-Truppen nicht kurz vor der Schlacht in heller Auflösung ohne Anführer da. Lieber hat sich der Herr Wegner aber durchgelogen. Und jede Lüge hat eine weitere geboren, bis er wohl die Übersicht über das Gespinst verloren hatte.
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die über einen Gefallenen, wieviel Schuld er auch selber tragen mag, den Stab brechen. Nun sollte der Bürgermeister alle Anstrengungen unternehmen, um die CDU zu unterstützen und Berlin vor noch größerem Schaden zu bewahren.

Rainer Mrochen | Fr., 10. Juli 2026 - 18:49

Aber dafür hat er "Verantwortung" mit dem Verzicht auf erneute Kandidatur genommen. Soviel Sarkasmus muß erlaubt sein.

Dana Winter | Fr., 10. Juli 2026 - 20:45

...ist auch der Finanzsenator Evers blass geblieben und in Berlin kaum bekannt. Wenn die CDU überhaupt noch einen Fuß in die Tür bekommen will, dann muss sie einen unkonventionellen, mutigen, nicht im Parteibetrieb jahrelang glatt geschliffenen Newcomer aus dem Hut zaubern, der die Sympathien auf sich ziehen kann. Gerne auch einen Import. Aber gibt es so jemanden überhaupt noch in der deutschen Politik?

Ingo Frank | Fr., 10. Juli 2026 - 20:56

eine Regierung mit einem Bürgermeister von den SED Erben samt grüner Sekte und der SPD verhindern könnte. Sie haben die Mehrheit und die SPD samt grüner Sekte werden den Teufel tun mit der CDU zu koalieren die sich dann noch mehr selbst kastrieren müße, stößt zu Schwarz Rot die Grüne Sekte zusätzlich hinzu……
Ich sehe ehr das die CDU mit ihrem rumgeeieren weiter Stimmen einbüßen wird. Wer davon profitiert ist auch klar ……vielleicht reicht’s dann auch im roten Berlin für die AfD als stärkste Kraft. Die 2% dürften unter diesen Umständen durchaus aufzuholen sein……
Was allerdings nicht messbar für die CDU ist, ist die Berliner Bürgermeisterwahl und ihre Strahlkraft auf die Bundesregierung wo bekanntlich der Kanzler Merz auch so seine Probleme mit seinen Versprechen hat. …..
MfG a d Erfurter Republik

Jens Böhme | Fr., 10. Juli 2026 - 21:23

Ein Linksbündnis in Berlin ist nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon öfter.

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