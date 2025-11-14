Drei Windräder über einem Wald bei Schorndorf
Drei Windräder über einem Wald bei Schorndorf / picture alliance / imageBROKER | Lilly

Ein Ökonom zieht Bilanz „Die grüne Ära geht zu Ende – weltweit“

Im Interview warnt der Ökonom David Stadelmann vor dem Scheitern deutscher Klimapolitik. Milliardenkosten, unrealistische Ziele und fehlende globale Kooperation beenden eine „Ära teurer Symbolpolitik“ – mit spürbaren Folgen für Wachstum und Wohlstand.

INTERVIEW MIT DAVID STADELMANN am 21. November 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

David Stadelmann ist seit 2013 Professor für Wirtschaftspolitik und wirtschaftliche Entwicklung an der Universität Bayreuth. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der politischen Ökonomie, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Wirtschaftspolitik und der außermarktlichen Ökonomie. Nach Rankings von RePEc zählt er zu den weltweit führenden 10 Prozent der Ökonomen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Achim Koester | Fr., 21. November 2025 - 09:52

Es ist ein Brauch in Deutschland, wie auch in der EU, Vorschriften, die sich als sinnlos oder gar blödsinnig erwiesen haben, mit aller Konsequenz beizubehalten. Dazu gehört m.E. auch die Klimahysterie, deren Auswirkungen ganze Volkswirtschaften in den Ruin treiben, hochentwickelte Länder zu Schwellenländern herabstufen und die Bürger verarmen lassen. Das wird sich auch nicht ändern, weil grüne Profiteure weltweit ein Billionengeschäft mit der Angst machen, das sie unter keinen Umständen verlieren wollen.

Jochen Burghardt | Fr., 21. November 2025 - 10:14

Den Optimismus von Prof.Stadelmann bzgl des Zu-Ende-Gehens der "grünen" Ära teile ich keineswegs. In D wird das in absehbarer Zeit nicht der Fall sein. In D haben die Linksgrünen inzwischen unangefochten die Kontrolle über die veröffentlichte Meinung (und m.E. auch über das BVG) und können somit die Mehrheit der Bevölkerung problemlos konditionieren.
Die Linksgrünen werden mit allen Mitteln an der Klimareligion festhalten, denn sie ist -wie alle Religionen- einerseits ein hervorragendes Herrschaftsinstrument und andererseits für die Profiteure ein ertragreicher Goldesel.
Beendet würde diese Religion erst dann, wenn bekannt würde, dass sie -wie jede andere Religion- auf einer nicht beweisbaren Behauptung beruht.
In diesem Fall: Dass rund 4% der weltweiten jährlichen CO2-Emissionen "das" Klima beeinflussen. Das wurde nach wie vor nicht bewiesen, es ist weiterhin eine Behauptung.
Nebenbei: Welches Klima darf es denn sein? Welches ist das "richtige"? Vielleicht ist doch wärmer=besser?

IngoFrank | Fr., 21. November 2025 - 13:36

saondern auch zumindest die Regierungsbeteiligung seit dem bestehen der Brandmauer und das ist noch weit aus schlimmer, da es mittlerweile alternative Medien gibt, die frei zugänglich sind.
Merkel & Scholz & jetzt Merz haben doch die Grünen gewähren lasse und wenn ihre Forderungen noch so verheerend war, mitgespielt wie z.B Klimaneutralität ins GG schreiben lassen, oder für die Grünen Ziele sich von der Sekte mit Schuldengeld erpressen zu lassen …..
MfG a d Erfurter Republik

Jens Böhme | Fr., 21. November 2025 - 10:15

Wenn Klima besseren Schutz erhalten soll, als humane Lebensformen, ist irgendein Rädchen im System verrostet. Die Begründung, dass zukünftige Generationen usw., ist eine Verachtung der bestehenden Generationen. Zukünftige Generationen werden eigene Politiker und Weichensteller haben, unabhängig ihrer Bildung, die man ihnen heute bereits durch missratenes Bildungwesen verwehrt. Selbst der heutige Wärmepumpenstrompreis (siehe z.B. Hamburg) ist ein Affront gegen simpelste Mathematik und amortisiert nach paar Jahren keine Investitionskosten. Moderner Klimaschutz besteht aus Ideologie und Propaganda. Mein ideologische Gewissen ist rein, wenn ich in E-Auto und Wärmepumpe investiere. Meine Familie geht in den Wald, sammelt Pilze oder pflegt den Selbstversorgergarten.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 21. November 2025 - 10:19

Wenn man den „Experten“ für Klimafolgen glaubt und das Ahrtalhochwassers zu 100% dem Klimawandel zuschlägt, dann sind die Kosten hoch. Jedoch gab es bereits 1904 ein ähnliches Hochwasser, also früh in der „industriellen Revolution“. Danach wurden Wehre zur Regulierung in der Ahr gebaut und aus Umweltschutzgründen wieder entfernt. Gleiches gilt für Valencia.

Ist das Klima real nur von der CO2-Konzentration abhängig? Es gibt viel mehr Faktoren, die jedoch kaum in die Diskussion einfließen. Daran schließt sich die Frage an: Wie klimafreundlich sind Wind- und Solarkraftwerke? Sie emittieren zwar kein CO2, haben aber auch einen Einfluss auf Wetter und damit auf das Klima. Das kommt in der Diskussion nicht vor, wird ausgeklammert.

Es gibt in letzter Zeit jedoch immer mehr Artikel, die auch diese Fragen und Einflüsse thematisieren. Haben die Medien und Journalisten Angst in „Mithaftung“ genommen zu werden, wenn sich der „menschengemachte Klimawandel“ als großer Schwindel entpuppt?

Gerhard Weißenberger | Fr., 21. November 2025 - 11:05

Die Abschaltung der Kernkraftwerke war nicht irrational, denn diese hätten die zügellosen Ausbauprogramme der EE-Lobby nur behindert. Die CO2-Bepreisung und die
EE sind ein Programm einer gewaltigen Vermögensumverteilung weg vom Steuer zahler und Verbraucher hin zur EE-Lobby.
Spätestens mit Verschrottung der ach so nachhaltigen Anlagen, also in etwa 20-30 Jahren, wird diese fatale Klimapolitik auch in Deutschland enden, die mit Milliarden schweren Folgekosten des gesetzlich vorgeschriebenen Rückbaus für die geldgierigen Landverpächter und der Entsorgung des Sondermülls aufwartet. Erneuerte WKA dürfte es nicht mehr geben, da die Rotorblätter aus Werkstoffen bestehen, die aus fossilen Energieträgern gewonnen werden.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 21. November 2025 - 11:38

"Die grüne Ära" ist m.E. keinesfalls am Ende, sie hat doch gerade erst angefangen.
Wenn sich Herr Habeck einigermaßen "gefangen" hat, wird er um unschätzbare Erfahrungen im Politischen reicher, mit grüner Programmatik weitermachen können?
Das Grüne ist zwar DER Punkt der grünen Bewegung, vielleicht aber nur einer der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und so haben doch auch viele Wissenschaftler die IPCC-Berichte gelesen, nicht als Auflösung von Welt nach Klima, sondern als Beitrag der Klimawissenschaft zu den vielen Problemen dieser Welt?
Klimabewegung als Kampf scheint mir in diesem Zusammenhang ein vielleicht verständlicher Irrtum, aber ein Irrtum.
Kindern und Jugendlichen sehe ich das noch nach, nicht aber Erwachsenen.
Bin jetzt gespannt auf den Artikel.
Es dauert bei mir nur alles meine Zeit.

Urban Will | Fr., 21. November 2025 - 11:53

alle fatalen Entscheidungen auch wieder eine unter Federführung der Union, wann endlich kapieren das die Wahlschafe?? – war wohl ein ähnlicher Jahrhundert- Irrsinn wie Merkels Migrationspolitik.
Sie wieder da raus zu holen, wird schwierig. Auch wenn die Union eines Tages wieder zu Verstand kommt, eine Zweidrittelmehrheit gegen die Linksfront ist eine hohe Hürde. Vielleicht dann, wenn das BSW es noch/nach der nächsten Wahl rein schafft.
Der Wähleranteil an fanatischen Grün-Jüngern, die es sich leisten können und noch immer hartnäckig glauben, D kann das Weltklima „retten“ (vor was eigentlich?), ist noch immer recht hoch.
Und dass die Sozen zur Vernunft kommen, ist auszuschließen.
Man kann nur hoffen, dass die Armee der Faulenzer durch eine (und da braucht es keine Zweidrittelmehrheit) ordentliche Sozialpolitik unter d Feder d AfD reduziert wird. Dann sind die Sozen bald einstellig.
Es wird ein steiniger Weg aus dem Wahnsinn. Kennen wir. Deutschland kann es nicht anders.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 21. November 2025 - 13:12

Ja, alles was sie seinerzeit kritisiert haben ist eingetreten und gerade der Vorreiter Trump in den USA, der laut deutlich diesen Klimahype als Lüge bezeichnet und aus dem Klimagipfel ausgetsiegen ist, hat auch vielen anderen erreicht, dass die sich langsam zurück ziehen, weil auch sie längst gemerkt haben, dass sie sich selbst am meistens Schaden.
Und auch in Deutschland merken es im Volk immer mehr, ur die Politik will es nicht wahr haben, weil sie diese Klimaangst noch brauchen, weil ein Merz noch von diesen links-grünen Ideologen abhängig deren Vorgaben folgt. Aber ich bin mir sicher, wir sind überm Berg. Nur leider rollt die Klimalüge den Hand hinunter und nimmt dabei noch so viel von unserer Wortschaft und unserer Gesellschaft mit in den Tod. Die Grünen haben viele Klimaminenfelder angelegt, die wir noch icht alle erfasst haben und die uns noch Jahre bedrohen werden, bis sie alle entschärft sind. Und der Pinocchio Kanzler weiß es, tut aber das was er am Besten kann -lügen-.

Wolfgang Borchardt | Fr., 21. November 2025 - 13:13

Politik und die daran hängenden Geschäftemacher wollen nicht gewarnt werden. Und auch dieses Modell wird deutschtypisch bis zum katastrophalen Ende beibehalten. Allein die beschlossene grünpopulistische Entscheidung zur Abschaltung der KKW tatsächlich nach 10 Jahren ohne Prüfung der veränderten Bedingungen stur umzusetzen, ist Ideologie und Realitätsverlust pur. Privat 'könnte sich das niemand gefahrlos leisten. Der kleine Mann bezahlt die Zeche, die bei steigendem Strombedarf nicht kleiner wird

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 21. November 2025 - 15:04

wenn man über deutsche Politik dann und wann so lachen dürfte/könnte, wie bei "Foil Arms and Hog".
Zum Beispiel "Irish Poeple on the First Day of Winter", "Getting Past Every Countries´Immigration" and so on.

Markus Michaelis | Fr., 21. November 2025 - 15:36

doch, dass sich 99% aller Wissenschaftler einig seien, dass die Kosten durch Klimaschäden alles übersteigen würden, dass der große Teil der Menschheit sich einig wäre, eher nur machtorientierte Nationalinteressen und gewinnorientierte Wirtschaft dagegenstünden.

Egal, wie die physikalische Realität nun wirklich ist: gibt es diese Einigkeit in der Wissenschaft und dem Großteil der Weltbevölkerung zum Klima oder nicht? Wird das vom ÖRR und den Parteien realistisch dargestellt?

Wenn es diese Einigkeit so nicht gibt, was sind, mal vollkommen unabhängig von der physikalischen Wahrheit (falls es sowas gibt, immerhin geht es um recht komplexe Dinge, nicht nur das Klima direkt betreffend, sondern auch bezüglich der Folgen daraus), was sind dann die verschiedenen größeren Standpunkte in der Welt? Auch rein machtorientierte Regierungen würden ja nicht etwas tun, von dem sie ausgehen, dass es in wenigen Jahrzehnten zum sicheren Untergang auch ihres Staates führen wird.

