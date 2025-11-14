- „Die grüne Ära geht zu Ende – weltweit“
Im Interview warnt der Ökonom David Stadelmann vor dem Scheitern deutscher Klimapolitik. Milliardenkosten, unrealistische Ziele und fehlende globale Kooperation beenden eine „Ära teurer Symbolpolitik“ – mit spürbaren Folgen für Wachstum und Wohlstand.
David Stadelmann ist seit 2013 Professor für Wirtschaftspolitik und wirtschaftliche Entwicklung an der Universität Bayreuth. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der politischen Ökonomie, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Wirtschaftspolitik und der außermarktlichen Ökonomie. Nach Rankings von RePEc zählt er zu den weltweit führenden 10 Prozent der Ökonomen.
