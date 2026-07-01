Jean Ziegler (l) & Frank A. Meyer (r)
Jean Ziegler (l) & Frank A. Meyer (r) / Foto: Sébastien Agnetti/13PHOTO; Illustration: Sören Kunz/WILDFOXRUNNING

Nachruf auf Jean Ziegler Der Mensch Jean

Der einzige Trost waren Liebe und Freundschaft. Mit Jean Ziegler ist nicht nur ein Denker gestorben, sondern ein Romantiker der edlen Absicht. Vor allem aber fehlt von nun an ein Mensch, der dem Menschen ein echter Freund war – in einer Zeit, in der solche seltener werden.

VON FRANK A. MEYER am 14. Juli 2026 5 min

Autoreninfo

Frank A. Meyer ist Journalist und Kolumnist des Magazins Cicero. Er arbeitet seit vielen Jahren für den Ringier-Verlag und lebt in Berlin.

So erreichen Sie Frank A. Meyer:

Zur Artikelübersicht

Trotz alledem!“ Der Titel seines letzten Buches könnte für sein ganzes rebellisches Leben stehen. Ebenso der Untertitel: „Warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“. Am 10. Juni ist Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren gestorben.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Christa Wallau | Di., 14. Juli 2026 - 12:51

zum katholischen Glauben übergetreten war, wußte ich nicht. Dies beweist mir, daß er auf der Suche nach der absoluten Liebe war, die sich in der Person Jesu Christi verwirklicht hat.
Ich hoffe daher, daß er in diesem festen Glauben friedlich und hoffnungsfroh gestorben ist, obwohl er die Welt nicht zum Guten verbessern konnte - so wie er es ein Leben lang versucht hat.
Es ist eben nicht unser E r f o l g auf Erden, der uns in den Augen Gottes zu guten Menschen macht, sondern allein unser praktisches Tun im Kleinen u. gegenüber unseren unmittelbaren Nächsten.
Was Jean Ziegler m. E. nicht akzeptieren wollte,, ist die Tatsache, daß wir Menschen die irdische, reale Welt niemals zum Guten hinführen können. Das kann nur einer: GOTT - am Ende der Zeiten. Alle Revolutionäre sind daran gescheitert, daß sie die Natur des unvollkommenen Menschen nicht akzeptieren wollten. So wurden sie selbst sehr oft am Ende zu Monstern. In der Welt gelten Gesetze, mit denen man rechnen und klug umgehen muß.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.