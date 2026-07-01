Nachruf auf Jean Ziegler - Der Mensch Jean

Der einzige Trost waren Liebe und Freundschaft. Mit Jean Ziegler ist nicht nur ein Denker gestorben, sondern ein Romantiker der edlen Absicht. Vor allem aber fehlt von nun an ein Mensch, der dem Menschen ein echter Freund war – in einer Zeit, in der solche seltener werden.