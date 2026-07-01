- Der Mensch Jean
Der einzige Trost waren Liebe und Freundschaft. Mit Jean Ziegler ist nicht nur ein Denker gestorben, sondern ein Romantiker der edlen Absicht. Vor allem aber fehlt von nun an ein Mensch, der dem Menschen ein echter Freund war – in einer Zeit, in der solche seltener werden.
Trotz alledem!“ Der Titel seines letzten Buches könnte für sein ganzes rebellisches Leben stehen. Ebenso der Untertitel: „Warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“. Am 10. Juni ist Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren gestorben.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.