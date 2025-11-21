Ein Lehrstück schlechten Krisenmanagements - Warum Wolfram Weimer politisch längst erledigt ist

Weimers Krisenstrategie gleicht einer Abwärtsspirale: Dementis, Rückzüge und beinahe täglich neue Enthüllungen. Die Integrität des Kulturstaatsministers ist dahin – und der politische Schaden für die Bundesregierung wird immer größer.