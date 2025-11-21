- Warum Wolfram Weimer politisch längst erledigt ist
Weimers Krisenstrategie gleicht einer Abwärtsspirale: Dementis, Rückzüge und beinahe täglich neue Enthüllungen. Die Integrität des Kulturstaatsministers ist dahin – und der politische Schaden für die Bundesregierung wird immer größer.
In der Politik gilt eine alte Regel: Meist stürzt man nicht über Fehler sondern darüber, wie man mit ihnen umgeht. Gemessen daran ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schon längst erledigt. Und dafür ist es völlig unerheblich, ob er sich in seinem Amt halten kann oder nicht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.