Wolfram Weimer
Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Ein Lehrstück schlechten Krisenmanagements Warum Wolfram Weimer politisch längst erledigt ist

Weimers Krisenstrategie gleicht einer Abwärtsspirale: Dementis, Rückzüge und beinahe täglich neue Enthüllungen. Die Integrität des Kulturstaatsministers ist dahin – und der politische Schaden für die Bundesregierung wird immer größer.

VON MATHIAS BRODKORB am 21. November 2025 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

In der Politik gilt eine alte Regel: Meist stürzt man nicht über Fehler sondern darüber, wie man mit ihnen umgeht. Gemessen daran ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schon längst erledigt. Und dafür ist es völlig unerheblich, ob er sich in seinem Amt halten kann oder nicht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Christa Wallau | Fr., 21. November 2025 - 13:08

Was ist das denn?

Weimer und sein guter Freund Merz (der zu allem bisher schweigt) kennen beides nicht - da können sie noch so vornehm tun und reden.

"An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen", so heißt es in der Bibel.
Die faulen "Früchte" dieser Herren können wir gerade betrachten.
Es ist sinnlos, bei Merz und Weimer ein Umdenken zu erwarten.
Lieber beschimpfen sie weiter alle Mitbürger als "rechte Gefahr", die sich den gesunden Menschenverstand bewahrt und bisher keiner Fliege was zuleide getan haben, sondern lediglich ihrem Ärger über die verfehlte Politik
Luft machen.
Nein, das Ganze wird jetzt ausgesessen - wie immer.

"Der Fisch stinkt (schon lange!) vom Kopf her.
Und wenn es den Bürgern nicht gelingt, den übelriechenden Kopf abzuschlagen und neue Leute in die Verantwortung zu berufen, dann gibt es keine Rettung mehr für Deutschland.

Lasse ich mir nicht entgehen. Etwas Ironie sei erlaubt, hoffentlich?
""An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen"". Ich bin ganz bestimmt kein bibelfester Mensch und interpretiere daher, "faule Früchte", mal eben als Keimdrüsen. Ein beherzter Griff in diese Richtung wäre u.U. hilfreich für Anstand und Integrität zu sorgen oder zumindest gedanklich Stütze zu liefern. Mit gut gemeinten Worten geht in diesem Land schon lange nichts mehr.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 21. November 2025 - 13:21

Seine beginnenden Rückzugsgefechte helfen ihm nichts mehr. Wenn auch it einem Tag Verspätung haben sich jetzt die Msm auf ihn gestürzt und *Blut* geleckt. Ja, politisch verloren hat er in dem Moment, wo Söder *prüfen* läßt. Aber seine Weigerung zurückzutreten wird vor allem für Merz ein Problem. Weimar ist bereits medial fertig, jetzt haben sich bereits andere über ihn hergemacht und Fehler in seinen Abrechnungen 2022 gefunden. Da kommt noch mehr. Aber je länger Merz schweigt oder ihn im Amt läßt, desto gefährlicher wird es für ihn selbst. Aber was soll man sagen. Immer dann, wenn es mal klug wäre nichts zu sagen und zu schweigen, redet er sich um Kopf und Kragen, lügt und täuscht das Volk. Und dann, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht und er mal sagen müsste, schweigt er. Ich wagen mal zu behaupten, dass sein Krisenmanagement mehr als Grotten schlecht ist. Er hätte schon längst Weimer zum Rücktritt bewegen müssen und dies dann entsprechend kommentiert. Auch das hilft nur der AFD.

Alexander J. Schabries | Fr., 21. November 2025 - 13:41

...weiteres Beispiel für den Zustand des politischen Personals. Factis cognoscetis eos.

Rainer Mrochen | Fr., 21. November 2025 - 14:07

Diese unwürdige Geschichte ist doch nur ein Kristallisationspunkt unter vielen offen gelegten K-Punkten und solchen die im Verborgenen schlummern.
>>Demokratische Korruption<< wäre wohl ein passendes Analogon zu den viel- und zu recht gescholtenen Autokraten-und Plutokraten-Regiemen. Allzu weit sind Deutschland und die demokratischste EU aller Zeiten ja von letzteren nicht mehr entfernt. Das Feigenblatt, vordergründig demokratisch, verliert seinen tarnenden Charakter wenn Kontrollverlust droht. Es ist dann zu tun, was getan werden muss. Wer hat diesen Aufruf nochmal getätigt? War es nicht unlängst ein Schlossherr? Die bellende Meute wird schon verstanden haben.

Stefan | Fr., 21. November 2025 - 14:15

Wen wundert's ???
Weimer ist das Paradebeispiel im "Leuteverdummen" vom Kabinett Friedrich Merz.
Da haben er und seine Mitwisser, wahrscheinlich auch Friedrich Merz, sich ein politisches Instrument ausgedacht um die Machtmaschinerie von SPD und CDU gut geölt wie ein "Perpetuum Mobile" am laufen zu halten.
Ehrlichkeit, Wahrheit und Aufrichtigkeit kann man getrost Lügen, Vertuschung und Diffamierung von Oppositionellen entgegensetzen.
Wer weiß schon was im Falle der politischen Übernahme durch die AfD nicht sonst noch alles ans Licht kommen würde ???
Nicht umsonst kann man sich das Verhalten wider die größte Oppositionspartei sonst noch erklären.
Da ist die Affäre Weimer wahrscheinlich lediglich die Spitze eines Eisberges.
Lückenlose Aufklärung tut hier Not und das Hinterzimmergemauschel sollte ein für alle mal aufhören.
Glaubwürdig ist die Regierung Merz schon seit seiner Wahl zum Kanzler nicht, es tickt die Uhr und es ist lediglich eine Frage der Zeit wann der Hammer fällt.

H. Stellbrink | Fr., 21. November 2025 - 16:17

Die "Qualitätsmedien" stürzen sich nur deshalb jetzt auf Herrn Weimer, weil er als eher Konservativer den Gegenpol zur schrillen Aktivistin Claudia Roth verkörpern sollte. Wäre sein Name Habeck oder Baerbock, würde man von den o.g. Medien lautes Schweigen oder nur zaghafte Kritik hören.
Merz muss sich klarmachen: Seine Kanzlerschaft ist derzeit nur noch auf Bewährung. Eine falsche Personalauswahl wie mit Weimer, die damit wohl verbundene Einstellung zu persönlichen Vergünstigungen für politische Zusammenarbeit ("Dienstwagenschlüssel"), seine schaumschlägerischen haltlosen Versprechungen, die massive Wählertäuschung, all das kann bei einem weiteren, u.U. nichtigen Anlass, das Fass zum Überlaufen bringen.
Da er sich durch seine medienpopulistische Widerstandskämpfer-Rhetorik gegenüber der AfD in seinen politischen Optionen selbst unauflösbar an SPD, Grüne und Linke gefesselt hat, wäre er bei einem Schwenk der Union hin zu mehr Pragmatismus nur noch im Wege.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.