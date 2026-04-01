Frank C. Maikranz ist Gründungsdirektor des CENTIM (Centrum für Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand) an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und lehrt dort u.a. Wirtschaftsethik, Sozialmarketing und Betriebswirtschaftslehre.

Stellen Sie sich einen Menschen vor, der mit 22 in eine Partei eintrat, mit 28 Referent eines Abgeordneten wurde, mit 34 über die Landesliste in den Bundestag einzog und mit 42 keine berufliche Qualifikation vorweisen kann außer politischen Netzwerken. Für diesen Menschen ist der Verlust des Mandats kein Karriereknick. Es ist eine Existenzbedrohung. Kein Beruf, kein Einkommen, kein Status, kein Netzwerk mehr.

Dieser Mensch ist kein Einzelfall. Er ist der statistische Normalfall des Deutschen Bundestags. Zwischen 33 und 42 Prozent der Abgeordneten waren bereits vor ihrem Mandat in Politik und Verwaltung tätig. Knapp 82 Prozent sind Akademiker; in der Bevölkerung sind es 18 Prozent. Hauptschüler, die noch knapp 30 Prozent der Bevölkerung stellen, sind im Parlament praktisch nicht vertreten.

Das ist keine moralische Anklage. Es ist eine Anreizanalyse. Und aus dieser Anreizanalyse folgt eine These, die unbequemer ist als alles, was die aktuelle politische Debatte zu bieten hat.

Ein Indikator: die Rücktrittskultur. Seit Gründung der Bundesrepublik gab es rund 150 öffentliche Rücktrittsdiskussionen um Bundesminister, von denen nur 22 tatsächlich in einem Rücktritt endeten. In den frühen Jahrzehnten gab es noch echte Verantwortungsrücktritte: Stoltenberg 1992 wegen der Panzerlieferungen, Andrea Fischer 2001 wegen der BSE-Krise. In den letzten zehn Jahren: praktisch verschwunden. Was bleibt, sind erzwungene Abgänge nach persönlichem Fehlverhalten. Das Verschwinden des Verantwortungsrücktritts ist kein Zufall. Es ist das logische Ergebnis einer politischen Klasse, für die der Verlust des Amtes keine Station ist, sondern ein Absturz.

Dazu kommt ein Selbstreproduktionsmechanismus. Die Ochsentour, die Listenplatzvergabe, die Netzwerkpflege: All das bevorzugt systematisch jene, die ihre gesamte Lebenszeit der Parteiarbeit widmen. Quereinsteiger mit Berufserfahrung haben gegen jemanden, der seit 20 Jahren Parteitage organisiert, strukturell keine Chance. Das System selektiert auf Parteitreue, nicht auf Kompetenz. Es reproduziert sich selbst.

Die Logik der Selbstverteidigung

Was passiert, wenn in einem System, das von existenziell abhängigen Mandatsträgern gesteuert wird, ein neuer Wettbewerber auftaucht? Die Antwort erfordert keine Verschwörungstheorie. Es reicht, rationale Eigeninteressen zu Ende zu denken.

Schritt eins: Ignorieren. Eine neue Bewegung entsteht. Die erste Reaktion ist Bagatellisierung. Rational, weil die meisten Bewegungen wieder verschwinden.

Schritt zwei: Aussitzen. Die Bewegung wächst. Inhaltliche Auseinandersetzung würde bedeuten, eigene Versäumnisse einzugestehen. Also hofft man weiter.

Schritt drei: Mauern. Ignorieren funktioniert nicht mehr. Man erklärt den Gesprächspartner selbst zum Problem, statt seine Themen zu adressieren.

Schritt vier: Delegitimieren. Die Mauer hält nicht. Nächster Zug: „Wir reden nicht, weil die uns zerstören wollen.“ Die Delegitimierung rechtfertigt rückwirkend alle vorherigen Schritte.

Schritt fünf: Instrumentalisierung. Bestehende Strukturen werden genutzt, um die Delegitimierung zu untermauern. Nicht durch Verschwörung, sondern durch konvergierende Interessen: Jeder handelt rational aus seiner Position heraus, und die Summe erzeugt ein Gesamtbild, das wie koordiniert aussieht, ohne einen Dirigenten zu benötigen.

Dieses Muster ist keine Theorie. Es ist über Jahrzehnte stabil: Die Grünen galten in den 1980ern als chaotische Systemfeinde, die Piraten wurden belächelt, die WASG als Populisten abgetan. Die Tonlage variierte. Die Grundstruktur war identisch. International dasselbe Bild: UKIP in Großbritannien, Front National in Frankreich, Movimento 5 Stelle in Italien, Trump in den USA. Überall die gleiche Reaktion professionalisierter politischer Klassen auf Herausforderer, die nicht aus dem Apparat stammen.

Das ergibt keinen Sinn, wenn man politischen Wettbewerb als demokratisches Grundprinzip begreift. Es ergibt perfekten Sinn, wenn man es als Marktverdrängung versteht. Jede neue Partei, die Wähler gewinnt, nimmt den Etablierten Stimmen, Mandate, Posten und Finanzierung. Für einen Berufspolitiker ohne Exit-Option ist das kein Wettbewerb. Es ist ein Angriff auf die Geschäftsgrundlage.

Möglicherweise kommt eine dritte Komponente hinzu. Wer als Quereinsteiger mit 48 aus einem funktionierenden Beruf in die Politik kommt und sagt, was er denkt, weil er jederzeit zurückkann, ist nicht nur ein Konkurrent. Er ist ein lebender Beweis dafür, dass es auch anders geht. Seine bloße Existenz stellt das Lebensmodell des Berufspolitikers in Frage. Die Frage, die er aufwirft, ist nicht: Wer bekommt das Mandat? Sondern: War mein ganzer Weg falsch? Das ist empirisch nicht belegbar, aber als Hypothese plausibel: Die Aggressivität gegen Neue hat neben der ökonomischen auch eine identitäre Dimension.

Der deutsche Testfall

Wer dieses Modell auf die deutsche Gegenwart anwendet, landet unweigerlich bei der AfD. Die Fakten sind bekannt: Einstufung des BfV als „gesichert rechtsextremistisch“ im Mai 2025. Verdachtsfallbestätigung durch drei Instanzen. Höckes rechtskräftige Verurteilungen wegen Verwendung einer SA-Parole. Blockade demokratischer Verfahren im Thüringer Landtag.

Das ist Substanz. Höckes Geschichtsrevisionismus, das ethno-kulturelle Volkskonzept, die dokumentierte Nähe zu Rechtsextremisten: Das verschwindet nicht durch systemische Kritik.

Aber das Gedankenexperiment legt offen, dass die Art und Weise, wie diese Substanz verarbeitet, verstärkt und präsentiert wird, einem Mechanismus folgt, der nicht rein wahrheitssuchend ist.

Der Verfassungsschutz ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Institutionelle Unabhängigkeit: nicht gegeben. Die Medien: Laut Journalismusbefragung 2024 der TU Dortmund neigen 64 Prozent der befragten Journalisten Parteien links der Mitte zu. Keine Steuerung, aber ein gemeinsamer Referenzrahmen, der Themenauswahl und Framing beeinflusst. Ob das die Berichterstattung systematisch verzerrt, ist eine offene empirische Frage. Die Korrelation ist belegt. Die Kausalität nicht. Die Gerichte: Formal unabhängig, aber die gesamte Beweiskette nimmt ihren Ausgang bei einer einzigen Behörde. Die Wiederholung durch verschiedene Instanzen erzeugt den Eindruck unabhängiger Bestätigung. Tatsächlich arbeiten alle auf demselben Ausgangsmaterial.

Auf die Frage, wie viele rechtsverbindliche Urteile die AfD als Partei eigenständig für verfassungsfeindlich erklären, lautet die Antwort: null. Kein Parteiverbotsurteil. Keine Feststellung des Bundesverfassungsgerichts. Das bedeutet nicht, dass die Gerichte die Augen verschlossen hätten. Die Verdachtsfallbestätigung ist kein Nichts. Aber es ist etwas kategorial anderes als ein Verbotsurteil. Und dieser Befund geht in der öffentlichen Wahrnehmung fast vollständig unter.

Ein Beispiel für die Mechanik des Flutlichts: Das sogenannte „Geheimtreffen von Potsdam“ diente als Schlüsselbeleg für die Delegitimierung. Das Treffen fand statt, Sellners Remigrationspläne wurden vorgestellt, das ist Substanz. Aber das LG Hamburg stellte fest, dass die Behauptung einer geplanten „Deportation“ von deutschen Staatsbürgern prozessual unwahr sei. Das LG Berlin untersagte Correctiv drei Aussagen. Diese Entscheidungen betreffen spezifische Zuspitzungen, nicht die Kernberichterstattung. Aber die politische Wirkung, Hunderttausende auf der Straße, Befeuern der Verbotsdebatte, war längst eingetreten, als die gerichtliche Korrektur kam.

Das System, das sich selbst schützt

Artikel 21 des Grundgesetzes sagt: Die Parteien „wirken mit“ bei der politischen Willensbildung. Das Wort „mit“ impliziert, dass es andere Akteure gibt. Die Verfassungsrealität von 2026: kein Listenplatz ohne Partei. Keine Regierungsbildung ohne Partei. Keine politische Karriere ohne Partei. Was als Mitwirkung konzipiert war, ist ein Monopol.

Artikel 38 garantiert das freie Mandat: Der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Das ist formal intakt. Substanziell ist es eine Fiktion. Wer sein gesamtes berufliches Dasein der Partei verdankt, kann Gewissensfreiheit nicht ausüben, ohne seine Existenzgrundlage zu riskieren. Die Partei kontrolliert den Zugang, der Berufspolitiker kontrolliert die Partei, weil er am meisten Zeit investiert. Ein geschlossener Kreislauf.

Dieses Monopol wird durch einen dreifachen Schutzwall abgesichert. Erstens: Die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts werden von denselben Parteien gewählt, deren Monopol sie kontrollieren sollen. SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP teilen die Posten nach einem 3:3:1:1-Schlüssel unter sich auf. Das BVerfG hat zwar regelmäßig gegen die Interessen der ernennenden Parteien entschieden, die Zweidrittelmehrheit funktioniert als Check. Aber die Richterwahl 2025 zeigt das Problem auf der Vorschlagsebene: Die fachlich herausragende Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wurde durch eine Kampagne aus dem Verfahren gedrängt. Ihr Doktorvater war 2008 gescheitert, der Gegenkandidat 2024 blockiert worden. Die Selektion auf Unauffälligkeit ist die logische Folge.

Zweitens: Die Finanzierung. Staatliche Mittel, Fraktionsgelder, parteinahe Stiftungen mit Milliardenetats, Tausende von Stellen im Apparat. Jeder Prozentpunkt, den eine neue Partei gewinnt, kostet den Etablierten nicht nur Sitze, sondern ein ganzes Ökosystem.

Drittens: der internationale Befund. Das beschriebene Muster ist kein deutscher Sonderfall. Es tritt überall dort auf, wo professionalisierte politische Klassen auf neue Wettbewerber treffen. Die AfD ist die deutsche Variante eines globalen Musters.

Wer dieses System reformieren wollte, müsste die Richterbesetzung entpolitisieren, die Parteienfinanzierung vom Wahlergebnis entkoppeln und die Kandidatenaufstellung für Parteilose öffnen. Jede dieser Reformen müsste von denen beschlossen werden, die von der bestehenden Ordnung profitieren. Das System hat nicht nur keine Selbstheilungskräfte. Es hat Antikörper gegen jeden Versuch der Heilung von außen.

Wenn eine Gesellschaft das Streiten verlernt

Das beschriebene Muster ist längst nicht auf eine politische Frage begrenzt. Corona-Maßnahmenkritik, Energiepolitik, Migration, Genderdebatte, Nahostkonflikt: überall dasselbe Schema. Es gibt eine zulässige Position, und wer sie hinterfragt, wird nicht widerlegt, sondern einsortiert.

Wenn Diskursverweigerung einmal als Machtinstrument funktioniert, wird sie kopiert. Die Gegenseite radikalisiert ihre Sprache, weil nur noch Provokation Aufmerksamkeit erzeugt. Was wiederum die Delegitimierung bestätigt. Eine Abwärtsspirale, an deren Ende niemand mehr fähig ist, eine Sachfrage als Sachfrage zu behandeln.

Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die verlernt hat zu streiten. Nicht im Sinne von Krawall, davon gibt es genug, sondern im Sinne von: Ich höre dir zu, ich nehme dein Argument ernst, ich halte dagegen, und am Ende sind wir vielleicht beide klüger. Das ist der Kern demokratischer Kultur. Er stirbt gerade leise.

Und das Ironischste: Die Leute, die sich am lautesten als Verteidiger der Demokratie inszenieren, tragen durch die Verweigerung genau dieses Diskurses zu ihrer Erosion bei. Nicht aus bösem Willen, sondern aus dem Reflex, dass man mit dem „Falschen“ nicht reden darf, weil es ihn aufwertet. Aber eine Demokratie, in der man nur noch mit denen redet, die ohnehin einverstanden sind, ist keine mehr.

Verfassungsfreunde

Die bitterste Erkenntnis: Genau die Strategie der Delegitimierung, die die politische Klasse als Schutz der Demokratie verkauft, erzeugt den Fruststau, der die Demokratie tatsächlich gefährdet. Man behandelt einen wachsenden Teil der Bevölkerung als demokratiefeindlich und wundert sich, wenn er irgendwann aufhört, sich demokratisch zu verhalten. Die Prophezeiung erfüllt sich selbst.

Gegen eine verfassungsfeindliche Partei gibt es ein rechtsstaatliches Verfahren. Man kann es einleiten und durchführen. Gegen die Erosion der Diskurskultur durch eine politische Klasse, die existenziell am Mandat hängt und deshalb strukturell dazu neigt, Wettbewerb zu vermeiden und Gegenpositionen zu delegitimieren, gibt es kein Verfahren. Kein Gericht, vor dem man klagen kann, dass die Demokratie von innen ausgehöhlt wird, nicht durch ihre Feinde, sondern durch ihre Beschützer.

Und trotzdem. Drei Entwicklungen entziehen sich der Kontrolle des Apparats. Demografischer Druck: Die Generation, die das System gebaut hat, geht in Rente. Was nachrückt, organisiert sich über Projekte und Netzwerke, nicht über Ochsentouren. Ökonomischer Druck: Das Versorgungssystem funktioniert nur bei stabilen Steuereinnahmen. Deindustrialisierung und demografische Last werden den Spielraum einengen. Und drittens: die wachsende Sichtbarkeit des Problems. Die Professionalisierungskritik war vor zehn Jahren ein Nischenthema. Heute wird sie in Leitmedien diskutiert. Aufklärung wirkt langsam. Aber sie wirkt.

Das System wird sich nicht selbst reparieren. Aber die Kosten des Weiter-so steigen schneller als die Fähigkeit des Apparats, sie zu verteilen. Irgendwann kippt die Rechnung. Die Frage ist nicht, ob der Kipppunkt kommt. Die Frage ist, ob er kontrolliert eintritt oder unkontrolliert. Das eine wäre Reform. Das andere hat in der deutschen Geschichte einen anderen Namen.