Auch das Grundgesetz sieht das so. Wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Union oder aus einem sicheren Drittstaat einreist, kann sich nicht auf das Asylgrundrecht berufen, heißt es in Art. 16a der Verfassung. Das ist völlig konsequent. Denn das Asylgrundrecht will Menschen schützen, die politisch verfolgt werden. Und wer aus einem sicheren Drittstaat – etwa Polen – einreist, ist ja nicht mehr politisch verfolgt. Auf diese Rechtslage berufen sich Innenminister und Bundespolizei, wenn sie Migranten an der Grenze zurückweisen. Das Problem dabei: Die Rechtslage nach dem europäischen Recht ist anders; und europäisches Recht geht nationalem Recht grundsätzlich vor.