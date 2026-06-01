Das Herz schlägt links. Immer noch. Es mag den Mauerspechten diesseits wie jenseits der großen Brandmauer gefallen oder nicht, aber die Mehrheit der CDU-Anhänger spricht sich in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa eindeutig für eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke aus, sollte es nach den mit Spannung erwarteten Landtagswahlen im Herbst zu einer Regierungsbildung mit oder gar durch die Union in Schwerin oder Magdeburg kommen. 48 Prozent der Unionsanhänger sind demnach der Auffassung, dass man in einem solchen Fall mit der Linken koalieren oder sich zumindest von der Partei um Jan van Aken und Ines Schwerdtner tolerieren lassen sollte.

In Sachen AfD indes ist dieser Zuspruch weit geringer. Lediglich 27 Prozent der CDU-Anhänger – also knapp mehr als ein Viertel – sind hier laut Insa im Auftrag von Bild am Sonntag der Meinung, die Partei vom rechten politischen Rand sei notfalls der ideale Kooperationspartner, wenn man in den zwei östlichen Bundesländern einen Steigbügelhalter zur Macht benötigen sollte. Wer dann indes wen hochhelfen würde, darüber schweigt sich die Umfrage aus.

Patt und Ohnmacht

Die Christdemokraten stecken somit in einer Zwickmühle. Denn natürliche Partner sind weder die einen noch die anderen. Laut einem Unvereinbarkeitsbeschluss aus dem Jahr 2018 lehnt die Union eine Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD sogar explizit ab. Doch in der Not frisst der Teufel bekanntlich die längst sprichwörtlichen Fliegen. Oder er verschanzt sich in Hilflosigkeit – so wie jene gut 24 Prozent der Unionsanhänger, die in der aktuell so brisanten Situation in Unentschlossenheit verharren und weder für Pest noch für Cholera votieren möchten.

Da mag die rechte AfD von Umfragerekord zu Umfragerekord jagen – und das, so Radikalismusforscher Gideon Botsch von der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum, mit immer radikaleren Mitteln – für die erodierende politische Mitte im Land bleibt die AfD auch weiterhin das parteipolitische Schmuddelkind.

Anders als in Frankreich und in anderen europäischen Staaten ist Rechtsnational hier eben noch lange nicht das neue Bürgerlich. Und das sieht man nicht nur in der CDU so; das betrachtet man auch unter den Parteigängern anderer politischer Strömungen ähnlich. So sprechen sich etwa unter den Gesamtbefragten der erwähnten Insa-Umfrage 40 Prozent für eine CDU-Zusammenarbeit mit den Linken aus, lediglich 36 Prozent tendieren zu einer Kooperation mit der AfD.

Unverhoffte Ergebnisse

Es zeugt dies von einer natürlichen Distanz – ob mit oder ohne Brandmauer –, die sich auch mit einer weiteren Erhebung deckt. Diese legte das Meinungsforschungsinstitut Forsa mit seinem aktuellen Trendbarometer von RTL und N-TV bereits vor gut zwei Wochen vor. Doch da sich der brisante Stoff in den unzähligen Details verbarg, blieb er lange unentdeckt. Es war die Tageszeitung Die Welt, die bei einer genaueren Analyse des Zahlenmaterial feststellen musste, dass enttäuschte Merz-Wähler mehrheitlich und wider erwarten eben nicht zur AfD hinüberwechseln, sondern dass auch in der Neuorientierungsphase enttäuschter Ex-Unionswähler ein erkennbaren Drift nach links auszumachen ist.

So würden laut Forsa zwar 22 Prozent der CDU-Abwanderer mittlerweile zur AfD tendieren – ein Wert, so hoch wie nie zuvor. 25 Prozent aber würden eher auf die andere politische Seite wechseln – zu SPD, Grünen oder gar zur Linkspartei. Und weitere 40 Prozent der enttäuschten Christdemokraten scheinen lieber gar nicht mehr wählen gehen zu wollen, als dass sie ihr Kreuz bei der AfD oder bei anderen Mitkonkurrenten um die Macht setzten. Und woher kommt dann der immense Zuspruch für die AfD? Laut Forsa speist sich der eben nicht nur aus Ex-CDU-Wählern, sondern er kommt ebenso von Wählern sonstiger Parteien sowie von Nicht- und Erstwählern.

Es sind Daten, die vermeintliche Gewissheiten und analytische Schnellschüsse auf den Kopf stellen. Manfred Güllner vom Forschungsinstitut Forsa erklärt sie so: „Dadurch, dass Merz die CDU wieder stärker nach rechts gerückt hat, hat die Partei viele Wähler links der Mitte verloren.“

Bedeutet der Linksdrift in der Mitte aber nun auch, dass die Brandmauer auch weiterhin und für alle Zukunft hart bleiben wird? Nicht unbedingt. Laut der eingangs zitierten Insa-Erhebung nämlich sind mittlerweile 45 Prozent der Befragten der Meinung, dass die sogenannte Brandmauer letztlich nur der AfD selbst nutze. Nur eine Minderheit glaubt indes, dass man den Rechten mit der Architektur von Trennung und Ausgrenzung schaden könne. Eine wachsende Zahl will das Bauwerk also weg haben – nicht im Interesse, sondern, im Gegenteil, zur Begrenzung der AfD. Gut möglich also, dass der Wähler am Ende weit rationaler denkt und agiert als all die Parteien, die sich ihm in den kommenden Monaten zur Wahl stellen werden.